«البنتاغون»: قصف عنيف على ماريوبول وخاركيف ودونباس

قال مسؤول في البنتاغون، اليوم، إنّ قصفاً عنيفا استهدف مدن ماريوبول وخاركيف، بالإضافة إلى إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

إصابة المئات جرّاء القصف الروسي

في وقت سابق، قال عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية، إن أكثر من 600 شخص أصيبوا في القصف الروسي الذي أصاب منشأة مستشفى مؤقت داخل مجمع آزوفستال الفولاذي المحاصر.

إلقاء قنابل على مستشفى بماريوبول

وقال رئيس البلدية فاديم: «أنت تعلم بالفعل أنهم ألقوا قنابل على المستشفى، ودمرت القنابل الجوية المستشفى، وهذا دليل على جريمة حرب، لأن عدد الجرحى قبل ذلك كان 170، والآن تجاوز 600»، وفق ما نقله التليفزيون الأوكراني.