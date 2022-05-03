وزير الاقتصاد الألماني: نتعرض لضغوط شديدة.. ولن نتحمل ارتفاع أسعار الطاقة

قال روبرت هابيك وزير الاقتصاد في الحكومة الألمانية، إن اقتصاد بلاده يتعرض لضغوط شديدة، لافتا إلى أن ألمانيا لن تتمكن من استيعاب ارتفاع أسعار الطاقة، بحسب ما نقله موقع «العربية»، في نبأ عاجل، منذ قليل، دون ورود أي تفاصيل أخرى.

ألمانيا تشتري الغاز بالروبل الروسي

وكانت ألمانيا وافقت على دفع أسعار الغاز بالعملة الوطنية المحلية الروسية «الروبل»، بعد قطع موسكو إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا، اللتان رفضتا دفع مستحقات الغاز بالعملة الوطنية الروسية، لتتراجع الدولتين عن قرارهما بعد ساعات من القرار الروسي.

رد روسيا على العقوبات الاقتصادية

ويرجع ارتفاع أسعار الطاقة، نتيجة حزمة العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها الدول الغربية على أوروبا، التي وصلت إلى حد تجميد أصول روسية لبنوك وممتلكات في عدة بلاد غربية، وهو الأمر الذي ردت عليه موسكو بضرورة دفع مستحقات الغاز الروسي بـ«الروبل» منذ شهر أبريل الماضي.