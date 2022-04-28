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عاجل .. رويترز: شركات أوروبية بدأت شراء الغاز الروسي بـ«الروبل»

موسكو فرضت الروبل الروسي للتغلب على العقوبات الدولية

كتب:

إيمان رحيم
01:19 م | الخميس 28 أبريل 2022
الغاز الروسي

الغاز الروسي

أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأنّ بعض الشركات الأوروبية الصغيرة بدأت دفع ثمن الغاز بـ الروبل الروسي بديلا عن الدولار، على خلفية محاولات موسكو للتغلب على العقوبات الدولية المفروضة عليها، وفقا لما نشرته قناة «العربية» في نبأ عاجل قبل قليل.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها من دول الغرب، حزمة عقوبات دولية على روسيا والعديد من رجال الأعمال الروس المؤيدين للعملية العسكرية على أوكرانيا، ما دفع موسكو لإعلان عملتها «الروبل» كعملة موحدة للتعامل مع تلك الدول التي تريد استيراد الغاز الروسي.

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