ألمانيا: العقوبات لن ترفع قبل توقيع موسكو على اتفاق سلام مع كييف

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم، إنّ العقوبات لن ترفع قبل توقيع روسيا على اتفاق سلام مع أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

عقوبات جديدة على روسيا

وفي قت سابق، كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، عن أحدث جولة من العقوبات التي فرضتها على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، التي استهدفت هذه المرة بنكًا تجاريًا رئيسيًا و«شبكة عالمية تضم أكثر من 40 فردًا وكيانًا بقيادة الأوليغارش الروسي المصنف من قبل الولايات المتحدة كونستانتين مالوفييف».

في بيان صحفي، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها تستهدف أيضًا «الشركات العاملة في صناعة تعدين العملات الافتراضية في روسيا، التي يُقال إنها ثالث أكبر شركة في العالم»، مشيرة إلى أنها كانت المرة الأولى التي «تحدد فيها شركة تعدين العملات الافتراضية»، بالإضافة إلى ذلك، تفرض وزارة الخارجية عددًا كبيرًا من قيود التأشيرات ردًا على الحرب الروسية و«لتقويض الديمقراطية في بيلاروسيا».