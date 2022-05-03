محافظ سوهاج: انعقاد دائم لغرفة عمليات الديوان العام خلال العيد ولا شكاوى

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مساء اليوم الثلاثاء، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في المدن والأحياء ومديريات الخدمات المختلفة، لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال عيد الفطر المبارك حتى الآن.

غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة

وأوضح «الفقي» أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى.

وأصدر محافظ سوهاج، في وقت سابق، قراراً بتشكيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام، وعضوية مديري إدارات الشئون المالية والإدارية، والتفتيش المالي والإداري، والمتابعة الميدانية، والأزمات، والعلاقات العامة، على أن تعمل الغرفة على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للمتابعة وتلقى البلاغات، والتعامل الفوري معها.

تهنئة الديوان العام بمناسبة عيد الفطر المبارك

واستقبل محافظ سوهاج عدداً من المهنئين، الذين توافدوا على ديوان عام المحافظة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، من مختلف الفئات والقطاعات والطوائف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية.

وقدم محافظ سوهاج التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير والبركات.