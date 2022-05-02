رئيس «سوهاج» يوزع الهدايا على أطفال المستشفى الجامعي

شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أعضاء جمعية رفقاء الخير ومؤسسة حياة، في توزيع 400 هدية عينية وألعاب أطفال، على نزلاء قسم الأطفال بالمستشفى الجامعي، صبيحة أول أيام عيد الفطر المبارك، يرافقه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج السابق والدكتور أسامة الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب، والنائبة مي ببوح عضو مجلس النواب، وأحمد خالد منسق جمعية رفقاء الخير، والدكتورة هبة فتحي منسق مؤسسة حياة، ولفيف من المتطوعين للعمل الخيري.

وخلال زيارة عبدالخالق للأقسام المختلفة هنأ رئيس الجامعة الأطفال المحجوزين بالمستشفى لتلقي العلاج وذويهم بحلول عيد الفطر المبارك، متمنياً سرعة الشفاء العاجل لهم وعودتهم لديارهم معافين.

تقديم الكعك لأفراد الأمن بجامعة سوهاج

كما قام عبد الخالق بالتوجه إلى أفراد الأمن الإداري بمقار خدمتهم بمنشآت الجامعة المختلفة بمقريها القديم والجديد، لتقديم الكعك وتهنئهم بعيد الفطر المبارك.

محافظ سوهاج يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

وفي إطار أخر استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بديوان عام المحافظة المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، من مختلف الطوائف والقطاعات وممثلي المجتمع السوهاجي.

استقبل المحافظ عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة سوهاج، والتنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الأحزاب السياسية والحركات الشبابية، والمجلس القومي للمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والشخصيات العامة في جو يسوده الحب والمودة وبهجة العيد.

وقدم الفقي التهنئة لأبناء سوهاج، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.