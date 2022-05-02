كشف غموض العثور على جثة طالب وسط الزراعات في سوهاج

عثر أهالي مركز جهينة منذ 3 أيام على جثة شاب عشرينى ملقاة وسط الزراعات، وكشفت التحريات أن الطالب مصاب بطلق ناري، وبالاستدلال على أهليته، أفاد والده بتغيب نجله منذ ساعات، حيث خرج ولم يعود حتى وقت العثور عليه، وقد تعرف الأب على الجثة.

تضييق التحريات والوصول للجناة

وبتضييق تحريات المباحث الجنائية بمركز شرطة جهينة بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج تبين أن المجنى عليه شوهد لأخر مرة برفقة صديق له.

مشادة كلامية وراء الحادث

تبين حدوث مشادة كلامية بين الشاب العشريني وصديقه، هدد الشاب العشريني صديقه بسلاح أبيض كان بحوزته مما أثار حفيظة المتهم فأخرج السلاح الناري وأطلق الرصاص على المجنى عليه، ليعتقد أنه أصيب فأستعان بثلاثة أصدقاء له لنقل المجنى علية لمستشفى جهينة المركزي لإسعافه، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله، فتخلصوا منه بإلقائه وسط أرض زراعية لنفي التهمة عنهم.

تم ضبط المتهمين وأرشدوا عن السلاح المستخدم والدراجة البخارية الخاصة بالمجني عليه.

اعتراف المتهم الأول

اعترف المتهم الأول، صديق المجني عليه، أنه أطلق الرصاص من سلاح ناري «بندقية»، كانت بحوزته على المجنى عليه عقب مشادة كلامية بينهما استفزه خلالها المجنى عليه بسلاح أبيض، ولم يكن ينوى قتله وأنه استعان بـ3 آخرين لإسعافه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء ذلك.

أحداث الواقعة والبلاغ الأمني

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج يفيد العثور على جثة شاب عشريني وسط الزراعات ليتم تقنين التحريات حتى الوصول للجناة.