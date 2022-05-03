إصابة 7 بمشاجرتين في سوهاج بسبب خلافات الجيرة.. بينهم 6 أبناء عمومة

شهد أول عيد الفطر المبارك بمحافظة سوهاج مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بمركز العسيرات لخلافات عائلية، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي وكذلك إصابة عامل بمركز طما لخلافات الجيرة.

الاخطار الأمني وإطلاق النار

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة العسيرات بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين دائرة المركز بالانتقال لموقع الحادث والفحص تبين أن المشاجرة بين كل من:

طرف أول «عبد الحكيم خ ش. سن 56 عامل مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر ونجل شقيقه خليل م خ ش. سن 41 عامل مصاب بطلق ناري بالإلية اليمني، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وحامد ش ع. سن 30 عامل مصاب بكدمة بفروة الرأس».

طرف ثان «خيري ج ا. سن 35 عامل، وخلف الله ا خ ا. سن 27 عامل، مصابين بجروح رضية بفروة الرأس، وبسام ح خ م. سن 27 عامل».

وبالتحري تبين أن الطرفين أبناء عمومة، ويقيمون بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الثاني «طبنجة حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام».

وبسؤالهما، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب واتهم الطرف الأول الثالث من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات عائلية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

إصابة عامل لخلافات الجيرة

وفي إطار آخر، أصيب عامل بجروح وسحجات ليلية أول أيام عيد الفطر المبارك بقرية مشطا بمركز طما بسوهاج إثر خلافات الجيرة مع شقيقين يقيمان بذات القرية.

وتلقى مركز شرطة طما بلاغا من مستشفى طما المركزي بوصول المدعو «أحمد ا م ف» 26 عاما عامل، ويقيم بناحية قرية مشطا بدائرة مركز طما بمحافظة، مصابا بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافه.

الانتقال لموقع الحادث وأقوال والد المجني عليه

وبالانتقال لموقع الحادث وسؤال والده اتهم شقيقين بالتعدي علي نجله المذكور بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة.

وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة واتهما المصاب المذكور بالتعدي عليهما بالضرب.