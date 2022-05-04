حفل عمر خيرت المقبل.. أسعار التذاكر تبدأ من 750 جنيها

يستعد الموسيقار العالمي عمر خيرت لإحياء حفل ضخم في إطار الاحتفال بموسم حفلات الربيع 2022 بمركز القاهرة الدولي في مدينة نصر، وذلك الجمعة 20 مايو 2022، على المسرح المكشوف بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بجوار استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.

أسعار تذاكر عمر خيرت

حدد الموقع الرسمي للموسيقار عمر خيرت أسعار تذاكرالحفل والتي تبدأ من 750 جنيها كالتالي:

Silver = 750 EGP -

Gold = 1,250 EGP -

- Diamond = 1,850 EGP

VIP = 2,550 EGP -

شروط يوم الحفل:-

- تفتح أبواب الحفل للجمهور الساعة 6 مساءً.

- نظام الملابس: الحضور بالملابس الرسمية (فورمال)

- حجز تذكرة كاملة للأطفال فوق 6 سنوات، وغير مسموح بدخول لمن هم أقل من 6 سنوات.

- لا يسمح بدخول جميع أنواع الكاميرات.

- لا يسمح بدخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات.

ماذا قال عمر خيرات عن حفلات الموسيقى

يشار إلى أن الموسيقار عمر خيرت تحدث مؤخرا عن مشواره الفني في مذكراته المنشورة عن نهضة مصر تحت عنوان «المتمرد.. سيرة حياة»، قائلا: أستطيع القول إن عمر خيرت صار عمر خيرت في السنوات الأولى من الألفية. أستطيع القول بأن الحفلات التي أقدمها في دار الأوبرا ومكتبة الإسكندرية وفي أي مكان في العالم، صارت كاملة العدد.

وتابع: أستطيع القول بأن عمر خيرت أصبح يطلب بالاسم، وأصبحت موسيقاه مطبوعة في أسماع الكثيرين. أستطيع القول بأن هذه السنوات هي بداية سنوات الشهرة الحقيقة لي. هي بداية أن تستمع الجماهير إلى الموسيقى، بعد أن رحل جيل عظيم في التأليف الموسيقي في مصر، مثل أبو بكر خيرت، ويوسف جريس، وحسن رشيد، وجمال عبدالرحيم وعزيز الشوان، وهم الذين كانت رغبتهم الحقيقية أن تصل الموسيقى إلى الناس.

وأشار: ولكن الفكرة أنني استطعت تحقيق ما حلموا به، لأن السابقين عملوا في قوالب موسيقية فقط، والرسالة هي كيف أستطيع أن أجعل الشعب يستمع إلى موسيقى خالصة وهذا أمر صعب، والحمد لله تحقق.