أخبار سارة لعشاق القهوة.. لا تضر مرضى القلب طبقا لأحدث الدراسات

القهوة بمذاقها المميز وبأنواعها وطرق عملها، واحدة من أكثر المشروبات المفضلة لدى قطاعات مختلفة من الناس في جميع أرجاء العالم، يتم الترويج لها أو ضدها بكثير من الأقاويل التي تختلط فيها الحقائق العلمية بالدعايات الهادفة للترويج، ولذلك يجرى عليها الكثير من الأبحاث والدراسات العلمية لمعرفة فوائدها وأضرارها ومدى تأثيرها على سلامة وصحة القلب وغيرها، خاصة أن أغلب الأطباء كانوا دائما ينصحون بالتوقف عن تناول القهوة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب.

وتوجه الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، والعميد السابق لمعهد القلب، إلى عشاق القهوة، قائلًا: «مبروك اشربوا قهوة بدون قلق، القهوة مفيدة لقلوب الأصحاء، آمنة ولا تضر قلوب مرضي القلب، وربما تطيل العمر» محددا من «فنجان إلي 3 فناجين يوميًا».

وأضاف «شعبان» عبر «فيس بوك»: «وأكدت دراسة حديثة عرضت في مؤتمر كلية القلب الأمريكية مارس المنصرم، أن شرب كوب إلى ثلاثة أكواب من القهوة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب أو اختلال كهرباء القلب الخطير، بل يرتبط أيضا بالعيش لفترة أطول، بالنسبة للأصحاء، وللمصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية علي حد سواء».

متابعا: «وأكدت الدراسة أن تناول القهوة بانتظام، وخاصة كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم، كل أنواع القهوة (مطحونة، سريعة التحضير، منزوعة الكافيين)، قللت من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات، ويقلل كثيرا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وقصور الشرايين التاجية، وفشل القلب الاحتقاني، والسكتة الدماغية، وعدم انتظام ضربات القلب، ويقلل أيضا الوفيات».

وقال عميد معهد القلب: «ورغم أن 80 في المائة من الأطباء كانوا دائما ينصحون بالتوقف عن تناول القهوة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في دقات القلب، بدون سند علمي واضح، بينما توفر هذه الدراسة الطمأنينة بأن القهوة ليست مرتبطة بالإصابة بأمراض القلب أو تفاقمها، بل قد تكون في الواقع وقائية للقلب».