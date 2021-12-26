جمال شعبان يحذر الرياضيين من خطورة كهرباء القلب: تؤدي للوفاة

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، الرياضيين، من خطورة كهرباء القلب والسكتة القلبية المفاجئة التي أصبحت وباء العصر بعد وفاة أكثر من رياضي داخل أرضية الملعب نتيجة كهرباء القلب، آخرهم المدرب المصري أدهم السلحدار الذي توفي في أرضية الملعب عقب فرحته بهدف فريقه.

الرياضيون الأكثر عرضة للسكتة القلبية

وقال جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، إن هناك بعض الحالات للاعبين الرياضيين حدثت لهم السكتة القلبية، ولكن نظرًا لتوافر الجهاز الصاعق داخل الملعب تم إنقاذ حياتهم، مشيرًا إلى أن جهاز الصاعق لا بد من توافره بصورة دائمة في جميع الملاعب التي تشهد منافسات رياضية في مختلف الألعاب.

إجراء فحوصات للقلب

وأضاف «شعبان» أنه يجب إجراء رسم القلب وبعض الفحوصات بالموجات الصوتية والرنين المغناطيسي للقلب بصفة مستمرة، للتأكد من عدم وجود أي خلل في أوردة القلب.

كيفية عمل نظام ضربات القلب

وتابع أن كهرباء القلب هي المنظومة التي تتحكم في إيقاع القلب وانتظام ضرباته، فينقبض بمعدل من 60 إلى 100 مرة في الدقيقة، وحتى يتحقق هذا المعدل المنتظم يجب إصدار إشارة كهربية من مجموعة من الخلايا التي تقع أعلى الأذين الأيمن، ويمكن تشبيه دورها بالمايسترو الذي يحكم إيقاع القلب.

وأردف شعبان أن مشاكل القلب تتمثل في عدم انتظام ضرباته، وعندما لا تعمل النبضات الكهربائية التي تنسق نظام القلب على نحو صحيح، يحدث خفقان القلب على نحو سريع جدًا، أو بطيء جدًا أو غير منتظم.

أعراض تشير لحدوث سكتة قلبية

وأوضح عميد القلب السابق أنه يمكن السيطرة على اختلال كهرباء القلب من خلال التحكم في نبضات القلب السريعة أو البطيئة أو غير المنتظمة، لافتا إلى أن اضطراب نظام القلب المزعج يؤدي إلى ضعف القلب أو تلفه، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأعراض لحدوث كهرباء القلب، وتتمثل في:

- حدوث خفقان في الصدر

- ضربات قلب متسارعة

- ضربات قلب بطيئة

- ألم الصدر

- ضيق النفس

- الدوار أو الدوخة

- العرق الغزير

- حدوث حالات الإغماء كلي أو جزئي

خطورة حدوث ذبذبة بطينية تؤدي لانقطاع النفس

وشدد شعبان على أهمية الذهاب للطبيب المختص عند الشعور بأي من أعراض التي ذكرت سابقًا، بالإضافة إلى بعض الحالات الأخرى التي تستوجب الذهاب للطبيب، وتتمثل في «ضيق في التنفس، ذبذبة بطينية، وهي أخطر أنواع عدم انتظام ضربات القلب، وقد تكون مميتة»، مؤكدًا انهيار الشخص المصاب بالذبذبة البطينية في غضون ثوان، وسرعان ما ينقطع تنفسه أو لن يكون لديه نبض في القلب.