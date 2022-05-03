أخطر تقارير الصحة العالمية: وباء غير متوقع يقتل 1.2 مليون سنويا بأوروبا

كشفت منظمة الصحة العالمية عن إحصائية صادمة بشأن ما قالت إنه «وباء السمنة»، حيث إن المرض يقتل 1.2 مليون إنسان سنويا في قارة أوروبا فقط، وهي إحصاءات بالتأكيد أخطرة بمراحل من فيروس كورونا؛ الذي يخشاه العالم خلال آخر 3 سنوات، بحسب ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية اليوم.

ومن بين جميع البلدان في أوروبا، تحتل المملكة المتحدة المرتبة الرابعة من حيث زيادة الوزن والسمنة لدى البالغين، بعد إسرائيل ومالطا وتركيا، وفقًا للدراسة.

منظمة الصحة العالمية: معدلات السمنة وصلت إلى نسب مميتة

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن السمنة قد وصلت إلى «نسب وبائية» في أوروبا، حيث أظهر تقرير رئيسي أن المرض يتسبب في 200 ألف حالة سرطان و1.2 مليون حالة وفاة سنويًا.

والدراسة الجديدة التي أشارت إليها منظمة الصحة العالمية هي أول دراسة من هذا النوع منذ 15 عاما، وقالت فيها أيضا إن معدلات زيادة الوزن والسمنة وصلت إلى مستويات مميتة ولا تزال تتصاعد.

المنظمة الدولية تدعو إلى تحرك سياسي لمواجهة السمنة

وأضافت أنه لا توجد دولة في المنطقة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف منظمة الصحة العالمية الخاص بالأمراض غير المعدية «NCD» المتمثل في وقف ارتفاع معدلات السمنة بحلول عام 2025.

ودعا التقرير، الصادر عن منظمة الصحة العالمية ونقتله جارديان، إلى التزام سياسي رفيع المستوى بمعالجة السمنة، إلى جانب إجراءات مثل فرض ضرائب مخصوص على المشروبات المحلاة بالسكر، ودعم الغذاء الصحي.

التقرير: لا توجد دولة أوروبية على الطريق الصحيح في مواجهة السمنة

وقال التقرير إنه «من المثير للقلق، أنه كانت هناك زيادات مستمرة في انتشار زيادة الوزن والسمنة في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية ولا توجد دولة عضو على الطريق الصحيح للوصول إلى هدف وقف ارتفاع السمنة بحلول عام 2025».

وأشار البحث إلى أن السمنة مرتبطة بعديد من الأمراض، بما في ذلك المضاعفات العضلية الهيكلية، ومرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب، وما لا يقل عن 13 نوعًا من السرطان.

وأضافت: «في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية، من المرجح أن تكون السمنة مسؤولة بشكل مباشر عن ما لا يقل عن 200000 حالة سرطان جديدة سنويًا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في العقود المقبلة».