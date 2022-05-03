أحمد سعد يطلق مسابقة لجمهوره بمناسبة الحفلة المقبلة.. الجائزة تذكرتين

أعلن الفنان أحمد سعد عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام عن مسابقة لجمهوره بمناسبة حفلته في الحديقة الصينية.

وكتب «سعد» قائلا: «هسأل سؤال واللي هيجاوب عليه صح الشركه المنظمه لحفلة (الحفلة) اللي هغني فيها أنا والنجم بهاء سلطان والنجم رامي جمال يوم5/5 هيكسب تزكرتين للحفلة هدية من الشركة، السؤال.. اسم أغنيه ليا لو سمعتها تعرفها ولو رقصتها تعرفها؟

لتنهال إجابات الجمهور علي سؤال سعد بإنها أغنية «صدقيني لو بأيدي».

ومن المقرر أن يشارك أحمد سعد في حفل يوم 5 مايو بالحديقة الصينية بصحبة رامي جمال، والذي أطلق هو الآخر مسابقة لجمهوره لحضور الحفل كما يشارك معهم الفنان بهاء سلطان.

أحمد سعد في مهرجان المزاريطة

وحل الفنان أحمد سعد ضيفًا علي الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 6، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في موسم رمضان 2022، وظهر «سعد» كمدعو في مهرجان المزاريطة ليقابل صديقه «حزلقوم» ويرقصان على أغنية «بحبك ياصاحبي» وقد حقق هذا المشهد نسب مشاهدات عالية عالى «يوتيوب» ونال إشادات الجمهور.

أحمد سعد يستقبل مولودته عليا

ورزق الفنان أحمد سعد، السبت الماضي، بمولودته الأولى من زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، وأطلق عليها اسم عليا.

وشارك أحمد سعد، فيديو، مع طفلته عليا، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر وهو يؤذن لها بصوت عال وعلق على الفيديو، قائلا: «الحمد لله والشكر لله.. رزقنا الله بـ عليا أحمد سعد، اللهم اجعلها من الصالحين الأبرار».

أحمد سعد وإعلان سرطان الاطفال

وظهر «سعد» خلال شهر رمضان المبارك ضمن الحملة الإعلانية للمصابين بالسرطان 57357، من خلال مشهد تمثيلي بين أحمد سعد وأحد الأطفال، والمفترض أنه يعاني من مرض السرطان.