عاجل..«الصحة العالمية»: الالتهاب الكبدي الغامض ينتشر في 20 دولة     

https://www.elwatannews.com/news/details/6071185

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إصابات الالتهاب الكبدى كانت فى 20 دولة ونتحقق من 50 إصابة حاليا وفقا لما ذكرت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

يشار إلى أنه فى الخامس من إبريل الماضى تبلغت منظمة الصحة العالمية بعشر حالات من التهاب الكبد الحاد مجهولة السبب لدى أطفال دون العاشرة في وسط اسكتلندا.

أعراض الالتهاب الكبدى

وفي 8 أبريل، بلغ عدد الحالات المسجلة في بريطانيا كلها 74.

ويصيب التهاب الكبدى هذا بشكل رئيسي الأطفال دون العاشرة، ومن أعراضه اليرقان والإسهال والتقيؤ وآلام البطن. واستلزم عدد من الحالات إجراء زراعة للكبد، وتوفي على الأقل واحد من الأطفال الذين اصيبوا به.