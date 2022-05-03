مروان خوري يعود للقب «أشهر عازب» في الوسط الفني

كشف الفنان اللبناني مروان خوري، عن انفصاله عن خطيبته اللبنانية، بعد أن تواترت أخبار طيلة الفترة الماضية عن وجود مشاكل بينهما، ليخرج ويؤكد تلك الأخبار، موضحًا أن «كل شئ بالحياة قسمة ونصيب».

مروان خوري اشتهر في الوسط الفني والغنائي بلقب أشهر عازب في الوسط الفني، وكان سيتزوج في العام الحالي بعد أن تعرف على حبيبته اللبنانية ندى.

مروان خوري يلحن 3 أغنيات جديدة لـ«إليسا»

وأكد مروان في تصريحات تلفزيونية لقناة الجديد اللبنانية، خبر الانفصال مشيرًا إلى أنه ليس متسرعًا في الوقوع في قصة حب جديدة، وأن الحياة كلها «قسمة ونصيب»، وأنه يركز على حياته الفنية.

وانتهى مروان من تسجيل ثلاثة أغنيات جديدة مع الفنانة اللبنانية إليسا، ومن المقرر طرحها في ألبومها الجديد الذي بدأت في طرح أغنياته الجديدة.

كان مروان خوري، تحدث عن حياته الشخصية وخطوبته عندما حل ضيفًا منذ عدة أسابيع على إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، وقال عن خطيبته «قابلت خطيبتي وكان فيه أصدقاء مشتركين موجودين بينا، وطلبت رقمي وأعطيتها رقمي وتعارفنا وصرنا 4 سنين وعانت معي كثيرًا، وأنا بحاجة للوقت وأنا شخص غير منظم».

مروان خوري: دخلت في 5 آلاف علاقة عاطفية

وأضاف: «كنت مصرًا على الحب والرومانسية وخطبت بعدما أحببت خطيبتي ندى، وفيها مواصفات حلوة كتير تفهم وأحب وجهها وعيونها، كيف بيحكوا الحب ما له أجوبة الشخص اللي بتحبه بعدين تكتشف ليه حبيته».

كما سخر فى البرنامج من قصة علاقاته العاطفية قائلًا: «دخلت 5000 علاقة رومانسية قبل خطوبتي».