حفل محمد رمضان في السعودية يرفع شعار «كامل العدد»

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه على موقع نشر الفيديوهات والصور «إنستجرام» نفاذ تذاكر حفله المقرر إقامته اليوم في المملكة العربية السعودية.

ونشر محمد رمضان «بوستر» الحفل وعليه علامة «sold out»، وعلق عليه قائلًا: «ثقة في الله نجاح».

ووصل أمس، الفنان محمد رمضان إلى المملكة العربية السعودية استعدادًا لافتتاح موسم جدة.

استعداد محمد رمضان لحفل جدة

ونشر محمد رمضان منذ ساعات قليله مجموعة صور له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» من البروفات النهائية للحفل الليلة بجدة وعلق عليها رمضان قائلًا: «من البروفة النهائية لأقوى حفلة في جدة.. كل جمهوري الحبيب الحفلة مباشر الليلة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية».

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية، إلى جانب العروض الاستعراضية على المسرح كما اعتاد عليه الجمهور في حفلاته المختلفة.

مسلسل المشوار

ونافس محمد رمضان خلال السباق الرمضاني 2022 من خلال مسلسل «المشوار» والذي شاركته فيه البطولة الفنانه دينا الشربيني وعدد من نجوم الفن ابرزهم بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده، كارولين خليل، سما إبراهيم، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محمد جمعة، محمد على رزق، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة «ميديا هب سعدي – جوهر».

وتدور أحداث المسلسل حول «ماهر» وهو محمد رمضان الذي يضطر أن يترك بلدة برفقة زوجته «ورد»، دينا الشربيني وابنه رحيم هربًا من رجل الأعمال «وجيه» الذي يحاول البحث عنه ومطاردته خلال أحداث المسلسل، ويختبئ ماهر وورد في الإسكندرية محاولين إخفاء سرهما.