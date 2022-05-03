إيرادات الأفلام.. حلمي يتصدر القائمة بفيلم واحد تاني

بلغ إجمالي حصيلة دور العرض السينمائية خلال الساعات الماضية 10مليون و885 ألف و904 جنيهًا، وتتنافس 3 أفلام مختلفة خلال موسم عيد الفطر في دور العرض، بين الأكشن والكوميدي.

فيلم واحد تاني

ويتصدر فيلم واحد تاني قائمة إيرادات الأفلام، حيث حقق 5 ملايين و44 ألف جنيه، وهو من بطولة الفنان أحمد حلمي ويشاركه في الفيلم عدد من نجوم الفن أبرزهم عمرو عبدالجليل، وروبي، ونسرين أمين، ونور إيهاب، وأحمد مالك، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث الفيلم حول الشاب «مصطفى» الذي يعمل موظف في مصلحة السجون ويتعايش مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، ويتقابل مع أصدقائة في الجامعة ويجد كلًا منهم حقق ما يتمناه إلا هو، ويلجأ إلى الاختراع الذي يعيد له الشغف للحياة من جديد.

فيلم العنكبوت

بينما جاء في المركز الثاني فيلم «العنكبوت»، بطولة الفنان أحمد السقا، إذ حصد 3 ملايين و623 ألف و 872جنيها، ويشهد هذا الفيلم عودة الثنائي أحمد السقا ومني ذكي سويا بعد غياب 6سنوات، وبجانب مني ذكي يضم العمل نخبة من نجوم الفن هم ظافر العابدين، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.

وتدور أحداث الفيلم حول تاجر مخدرات يقوم بتصنيع مخدر جديد مما يجعله دائما في مواجهات مع الشرطة.

فيلم زومبي

وفي المرتبة الثالثة، يأتي فيلم «زومبي» للفنان علي ربيع، والذي حقق مايقرب من 2 مليون و217 ألف و 77 جنيها بدور العرض، ويشارك بجانب ربيع في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، وهاجر أحمد، وويزو، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبدالرسول، وسامي مغاوري، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث الفيلم حول مؤدي مهرجانات يذهب عن طريق الصدفة هو وفرقته في مكان مليء بالزومبي وتدور بينهم مطاردات كوميدية.