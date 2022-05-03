موزع سينمائي: إيرادات أحمد حلمي مرضية.. و«السقا» ظُلم بسبب الدعاية

حالة واسعة من الإقبال شهدتها دور العرض السينمائي في مصر خلال الأيام الأولى من عيد الفطر، والذي يشهد منافسة بين 3 أفلام خلال الموسم السينمائى على «عيدية» الجمهور حيث وصلت على مدار يومين إلى 12 مليون جنيه، حصل فيلم «واحد تاني» بطولة أحمد حلمي على نصفهم، بينما حصل فيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا على 4 ملايين، وذهب المتبقي لفيلم «زومبي»، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

ومن جانبه، أوضح الموزع السينمائي صفوت الهلباوي، أن الموسم الحالي يعد أفضل من مواسم عامي 2021 و2020، بالرغم من قلة الأفلام المعروضة، قائلا: «حجم الأفلام مختلف هذا الموسم، فهي أفلام ذات إنتاج ضخم وبالتالي تعوض قلة الأفلام».

صفوت الهلباوي: الأفلام ذات الإنتاج الضخم عوضت قلة الأعمال

وتابع «الهلباوي» في حديثه لـ«الوطن»: «الإيرادات مرضية بالنسبة لفيلم أحمد حلمي، وسيستمر في تحقيق الإيرادات خاصة أن الفيلم معتمد على حملة دعاية جيدة، وذلك بخلاف أن حلمي نجم الأسرة الأول، بينما تعرض فيلم أحمد السقا للظلم نسبيا بسبب تأخير الدعاية، وأعتقد الفيلم هيحقق إيرادات أعلى بعد العيد، فهو فيلم أكشن من العيار الثقيل على قدر المنافسة، بالإضافة إلى أن نسخ فيلم (واحد تاني) 90 نسخة أما نسخ (العنكبوت) 85 نسخة على مستوى الجمهورية».

«الهلباوي»: السينما بدأت تستعيد وضعها بعد أزمة كورونا

وعن قلة عدد الأعمال المشاركة في الموسم، أوضح: «في المعتاد كان يتراوح عدد الأفلام المعروضة في عيد الفطر من 5 إلى 6 أفلام، ولكن الوضع اختلف تماما بعد أزمة كورونا حيث كان يتم عرض أفلام بميزانيات إنتاجية ضعيفة، وهذا العام شاهدنا مشاركة أعمال ذات إنتاج ضخم وبالتالي بدأ الوضع يعود إلى سابق عهده، وأعتقد أن 3 أفلام هو عدد مناسب وذلك بجانب مساعدة الأفلام الأجنبية في عروض القاعات المتبقية».