أحمد حلمي يتفوق على «السقا» في أول أيام عيد الفطر بـ«واحد تاني»

يتصدر فيلم «واحد تاني» إيرادات موسم عيد الفطر، حيث حقق الفنان أحمد حلمي في أول أيام عيد الفطر ما يقرب من 5 ملايين و44 ألف جنيه بدور العرض السينمائية، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» .

فيلم «العنكبوت» يحتل المرتبة الثانية بايرادات العيد

وجاء في المرتبة الثانية فيلم «العنكبوت»، الذي حقق إيرادات بنحو 3 ملايين و623 ألف جنيه بدور العرض أمس، في اليوم الأول لعيد الفطر المبارك.

والعمل الفني من بطولة أحمد السقا، ظافر العابدين، ومنى زكي، حيث يجتمع كلا من أحمد السقا ومنى زكي من جديد بعد سنوات طويلة من الغياب.

فيلم «زومبي» في المرتبة الثالثة

وفي المرتبة الثالثة، يأتي فيلم «زومبي» للفنان علي ربيع، والذي حقق مايقرب من مليونين و217 ألف جنيه بدور العرض، ويشارك به عدد من نجوم مسرح مصر، والفيلم يتحدث عن مدينة هجم علي عدد من الزومبي، ويحاول علي ربيع مع فرقته وأصدقائه الابتعاد عنهم حتي لا يصابوا بمرضهم، وقد سبق وعرض الفنان يوسف الشريف تلك الفكرة في مسلسل « كوفيد 25» الذي عًرض في رمضان 2021، ولكن أهل البلد كانوا مصابين بمرض متحور يسبب العمي ومعدي.

وبذلك يصبح إجمالي إيرادات الثلاثة أفلام في أول أيام موسم عيد الفطر المبارك، 10 ملايين و885 ألف جنيه، وهذا يعني أن هناك إقبالًا جماهيريًا على السينمات في عيد الفطر المبارك، بحسب «الدفراوي».