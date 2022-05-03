عمرو وهبة يعبر عن سعادته بمشاركته ضيف شرف في فيلم «واحد تاني»

أعرب الفنان عمرو وهبة عن سعادته لمشاركته كضيف شرف، ضمن أحداث فيلم «واحد تاني»، أحدث أفلام النجم أحمد حلمي، الذي يعرض حاليا في دور العرض.

ونشر عمرو وهبة عبر حسابة بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام مجموعة صور من كواليس تصوير الفيلم وعلق عليها قائلا «مبسوط أوي بمشاركتي كضيف شرف في فيلم واحد تاني للنجم أحمد حلمي، تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير».

فيلم واحد تاني

ويتنافس الفنان أحمد حلمي خلال موسم عيد الفطر على شباك التذاكر في دور العرض بالفيلم الكوميدي «واحد تاني»، ويشارك مع حلمي في بطولة الفيلم مجموعة من أبرز نجوم الفن وهم عمرو عبدالجليل، روبي، نسرين أمين، نور إيهاب، وأحمد مالك، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجي.

وتصدر الفنان أحمد حلمي بفيلم «واحد تاني» شباك التذاكر، حيث احتل المركز الأول في الإيرادات، يليه في المركز الثاني فيلم «العنكبوت» ثم المركز الثالث فيلم «زومبي».

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول «مصطفى» موظف في مصلحة السجون يتابع حالات المساجين النفسية، ويلتقي أصحابه منذ أيام الجامعة، ويجد كل واحد حقق كل ما تمناه، وهو ليس مثلهم، إلى أنه يجد الاختراع الذي يعيد له الشغف للحياة من جديد.

عمرو وهبة رمضان 2022

وقد تألق عمرو وهبة خلال موسم الرمضاني 2022 من خلال مسلسل «في بيتنا روبوت2» والذي دارت أحداثة حول ظهور منافس جديد منافس ليوسف الذي قام باختراع الروبوتين «لذيذ» و«زومبا» ولكنه يواجه منافسا يخترع الروبوت «متين»، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي مع العديد من المفارقات الكوميدية بينهما خلال حلقات الجزء الثاني.