أحمد حلمي يتصدر «تريند» يوتيوب بأغنية «الحركة دي»

طرح الفنان أحمد حلمي الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد «واحد تاني» المعروض ضمن سباق أفلام العيد، وتصدر إيرادات العيد في يومي الوقفة وأول يوم، وحملت الأغنية الدعائية اسم «الحركة دي»، وحققت ما يقرب من الـ200 ألف مشاهدة على اليوتيوب، واحتلت المركز السادس على «تريند» اليوتيوب.

كلمات أغنية «الحركة دي»

أغنية أحمد حلمي من كلمات مطرب المهرجانات مصطفى حدوتة، وتقول كلماتها: «آكل متاكلش أغلب متغلبش، أرفض مترفضش حاسب متحاولش، بشغل اللى مايتشغلش واسحل اللى مايتسحلش، لما يبقا مزاجى رايق بعمل اللى ميتعملش حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، زى ما اتفقت مبضيعش وقت، وقت الجد جد الكلمه مني عقد، ع التراك جريت سبقت فى الدماغ خلاص رشقت، اسأل عني أي حد تقيل وعمرى ما اتدلقت».

وفيلم «واحد تاني» يشارك في بطولته مع أحمد حلمي كل من: روبي وأحمد مالك وعمرو وهبة ومحمود حافظ ومحمد التاجي ونور إيهاب ونسرين أمين وعمرو عبدالجليل وسيد رجب، وتدور أحداث الفيلم حول أحمد حلمي الذي يلعب دور أخصائي إجتماعي في أحد السجون، فتتغير حياته.

وظهرت أغنية أخرى من أغاني أفلام العيد «تريند» يوتيوب، وهي الأغنية الدعائية لفيلم زومبي لعلي ربيع وهاجر أحمد، والتي غناها كل من محمود الليثي ورضا البحراوي وحملت اسم «سيبوني» واحتلت المرتبة رقم 7 في تريند يوتيوب.

كلمات أغنية سيبوني

والأغنية من كلمات محمود الليثي وألحان شاكر عبدالرحمن وتقول كلمات الأغنية: «أهل وعشرة وصحاب قشرة، مبقاش حد خلاص مضمون واللي تفتكروا موسي يا قلبي في الآخر طلع فرعون، اللي أنا سيبت الدنيا عشانهم واللي أنا منهم جرحو في قلبي ياما أذوني وبيفرحوا لما أنا بتأذي بيبقوا في لذا أصل عذابي يا عالم بيستحلوا مش يسيبوني في حالي، سيبوني فيك مواجع رايح وراجع».