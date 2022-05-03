خطوات حجز تذاكر حفل محمد رمضان بموسم جدة: ممنوع الرقص نهائيا

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عبر المحرك العالمي «جوجل» عن خطوات حجز تذاكر حفلة محمد رمضان خلال موسم جدة ضمن حفلات عيد الفطر المبارك 2022، والتي من المقرر أن تكون غدًا الثلاثاء الموافق 4 مايو الجاري، فضلًا عن إرشادات حضور الحفل والتي أعلنت عنها الشركة المنتجة.

وفي إطار ما تقدمه بوابة «الوطن» للإجابة على تساؤلات القراء، نعرض خطوات حجز تذاكر حفلة محمد رمضان، وأسعارها، فضلًا عن إرشادات الذهاب الى الحفل وفق الشركة المنتجة وذلك في السطور التالية:

خطوات حجز تذاكر حفلة محمد رمضان

ووفق الشركة المنتجة للحفل، فأن تذاكر حفل محمد رمضان متاحة «أونلاين» عبر موقع تذاكركم «ticketmx».

ويمكن حجز التذاكر من خلال الدخول على الموقع الرسمي، وتسجيل الدخول.

اختيار حفل محمد رمضان.

اختيار نوع التذكرة المطلوبة حسب للدرجة.

تحديد طريقة الدفع.

تحديد مكان التواجد، وسيتم إرسال نسخة من التذكرة على هاتفك حتى تتمكن من الدخول للحفل.

سعر تذكرة حفل محمد رمضان

ووفق الشركة المنتجة، فإن سعر تذكرة محمد رمضان موحدة، وسعرها 58 ريالًا سعوديًا أي ما يعادل 285 جنيهًا مصريا، ونفذت جميع التذاكر من الموقع.

إرشادات حضور حفل محمد رمضان

ووضعت الشركة بعض الشروط الواجب اتباعها خلال حضور الحفل تتضمن التالي:

يجب أن يرتدي الحضور الزي المحتشم، وعدم ارتداء الملابس الرياضية.

يمنع الرقص نهائيًا.

يسمح بدخول الأفراد الأكبر من 12 عامًا.

الحفاظ على العادات والتقاليد.

يمنع التصوير.

الشركة غير مسؤولة عن حاملي التذاكر المزورة ومن يفعل يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

في حالة الحجز لن يتم إرجاع قيمة التذكرة ولا يتم تبديلها بتذكرة أي حفلة أخرى

يمنع الدخول بالقداحات والسجائر الإلكترونية والسوائل والمأكولات.

يشترط للدخول وضع الكمامات والحفاظ علي التباعد الاجتماعي.

يجب اتباع تعليمات وزارة الصحة ضد COVID-19

تحميل تطبيق «توكلنا» وأن تكون حالة المدعو للحفل «محصن» وفي حالة مخالفة التعليمات يتعرض الشخص للمسائلة القانونية.