نيقولا معوض يرزق بمولودته «سييان» يوم ذكرى وفاة والدته

أعلن الفنان اللبناني نيقولا معوض عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، استقبال مولودته «سييان» في نفس يوم ذكري وفاة والدته.

ونشر نيقولا معوض صوره بصحبة زوجتة ومولودته وعلق عليها قائلًا: "متل هاليوم من 10 سنوات، في 3/ 5 / 2012، خسرت أمّي، اليوم، بعد عشر سنين بالظبط، الله عطانا أوّل بنت، هدية من عندو، Céane سييان، وحقّق واحد من أجمل وعوده»، مستشهدًا بالآية التي وردت في إنجيل يوحنا الرسول وتقول: «أَنْتُمْ سَتَحْزَنُونَ، وَلكِنَّ حُزْنَكُمْ يَتَحَوَّلُ إِلَى فَرَحٍ».

واختتم: «رح ضلّ للأبد مندهش من عظمتك و ولاءَك، خلّونا نحنا التلاتة بصلواتكُن».

نيقولا معوض يندم على اعتذارة عن فيلم «أصحاب ولا أعز»

وأعلن الفنان نيقولا معوض مؤخرًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن حزنه الشديد عن اعتذاره عن فيلم «أصحاب ولا أعز»، موضحًا أن السبب هو كورونا والتي أدت إلى تأجيل العمل عدة مرات، مما اضطره للاعتذار بسبب ارتباطة بأعمال في لبنان.

وكتب: «كنت مفكّر حالي رح إزعَل بَسّ لأنه الفيلم فنيّاً كتير حلو، كمان لأنّي كنت عارف مُسبقاً كيف رح يكون أداء كل إنسان اشتغل قدّام الكاميرا وورا الكاميرا، تحت إدارة المخرج يلّي بحبّه كتير وِسام سمَيرة، بَسّ اليوم، لقيت حالي زعلان لأسباب تانية».

وأضاف: «زعلان لأنه هالفيلم كان رح يكون فرصة تخلّيني أقول بالفعل مش بَسّ بالحَكي قدّيه الفَنّ أعلى وأسمى من كل القيود والأحكام والرقابات، وقدّيه للأسف نحنا عايشين بمُجتمع منافق مُزدوِج المعايير، تحيّة من القلب لكل حدا اشتغل على هالفيلم، ولكلّ إنسان مؤمِن بِفَنّ حرّ ومُستقِلّ».