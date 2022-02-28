نيقولا معوض يدعم مرضى معهد أورام أسوان.. «صور»

حرص الفنان نيقولا معوض، على زيارة معهد الأورام بمحافظة أسوان، خلال تواجده في فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة، وذلك في جولة سريعة دعما للمرضى.

وذهب «معوض» في جولة خاصة إلى معهد الأورام، وحرص على تقديم الدعم للمرضى، الذين استقبلوه بحفاوة كبيرة، والتقط عدد من الصور الخاصة معهم.

نيقولا يدعم مرضى معهد أورام أسوان

وحرص نيقولا معوض، على توجيه كلمه خاصة لهم، إذ قال إنه دائما داعم للمستشفيات، وإنه سعيد للغاية بتواجده معهم، لأنه يستمد قوته منهم.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال نيقولا، إنه يحرص كل فترة على زيارة أحد المستشفيات، لكنه لا يحب التصوير، لأنه يرى أن هذا الشيء ينقص من قيمة الزيارة، وهو يحب فعله دون تصوير.

وأكد نيقولا معوض، أنه من الممكن أن يفعل هذا الأمر، إذا كان المستشفى في حاجة إلى الدعم الإعلامي، قائلا: «لو هما طلبوا مني ده ممكن أعمله علشانهم».

يذكر أن الفنان نيقولا معوض، يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الـ6، كعضو لجنة تحكيم.

آخر أعمال الفنان نيقولا معوض

شارك نيقولا معوض مؤخرا، في مسلسل خيط حرير، بجانب مي عز الدين وسوسن بدر ومي سليم ومحمود عبد المغني وهنادي مهنا ومحمد علي رزق، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج إبراهيم فخر.

ويستعد خلال الفترة المقبلة، لتصوير مسلسله الجديد «ماما عايزة ايه»، الذي يشارك في بطولته بجانب ريم مصطفى ومحمد كيلاني ودنيا ماهر وصلاح عبدالله، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج رامي رزق الله.

وكانت زوجة نيقولا معوض، أعلنت انتظارهما مولودا جديدا خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر حساباتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.