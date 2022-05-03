نجوم الغناء يهنئون تامر حسين بعد طرح «دلع واتدلع» بصوت حسين الجسمي

هنأ عدد كبير من نجوم الغناء للشاعر تامر حسين بعد طرح أغنيته الجديدة دلع واتدلع مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والتي طرحها منذ قليل عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وعلق الشاعر أمير طعيمة، قائلًا: «مبروك يا تيمو»، في حين قال الشاعر خالد تاج الدين: «مبروك يا تامور حلوة أوي»، بينما قال أيمن بهجت قمر: «مبروك يا تيمو جامدة جدًا»، وعلق الشاعر نادر عبد الله قائلًا: «ولعها كمان وكمان»، وقال الفنان والموسيقار وليد سعد: «مبروك يا تامور بالنجاح».

دلع واتدلع من ألحان حسين الجسمي

الأغنية من كلمات الشاعر المصري تامر حسين، وألحان حسين الجسمي والموزع الموسيقي «توما»، وتقول كلمات أغنية «دلّع واتدلّع» في مقدمتها:

هات.. هات إيدي في إيدك هات

شايلة الدنيا مُفاجآت

بتبان لنا م البدايات

ليك.. قلبي اتسلم تسليم

من غير ولا سين ولا جيم

وضربلك 100 تعظيم

دلع وإتدلع عيش

قول للأيام بشويش

فى اتنين بيحبّوا جديد

على مهلِك وماتجريش

أصل القلب ومايريد

في حاجات فيها مانفتيش

أيوه القلب ومايريد

واجمل م الفرح مفيش

دلع واتدلع من توزيع المصري توما

يذكر أن تامر حسين طرح مؤخرًا أغنية جمالها استثنائي مع الفنان محمد حماقي، ومن ألحان عزيز الشافعي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها.