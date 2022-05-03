نجوم الغناء يهنئون تامر حسين بعد طرح «دلع واتدلع» بصوت حسين الجسمي
كتب:
محمود الرفاعى
09:58 م | الثلاثاء 03 مايو 2022
حسين الجسمي وتامر حسين
هنأ عدد كبير من نجوم الغناء للشاعر تامر حسين بعد طرح أغنيته الجديدة دلع واتدلع مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والتي طرحها منذ قليل عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.
وعلق الشاعر أمير طعيمة، قائلًا: «مبروك يا تيمو»، في حين قال الشاعر خالد تاج الدين: «مبروك يا تامور حلوة أوي»، بينما قال أيمن بهجت قمر: «مبروك يا تيمو جامدة جدًا»، وعلق الشاعر نادر عبد الله قائلًا: «ولعها كمان وكمان»، وقال الفنان والموسيقار وليد سعد: «مبروك يا تامور بالنجاح».
دلع واتدلع من ألحان حسين الجسمي
الأغنية من كلمات الشاعر المصري تامر حسين، وألحان حسين الجسمي والموزع الموسيقي «توما»، وتقول كلمات أغنية «دلّع واتدلّع» في مقدمتها:
هات.. هات إيدي في إيدك هات
شايلة الدنيا مُفاجآت
بتبان لنا م البدايات
ليك.. قلبي اتسلم تسليم
من غير ولا سين ولا جيم
وضربلك 100 تعظيم
دلع وإتدلع عيش
قول للأيام بشويش
فى اتنين بيحبّوا جديد
على مهلِك وماتجريش
أصل القلب ومايريد
في حاجات فيها مانفتيش
أيوه القلب ومايريد
واجمل م الفرح مفيش
دلع واتدلع من توزيع المصري توما
يذكر أن تامر حسين طرح مؤخرًا أغنية جمالها استثنائي مع الفنان محمد حماقي، ومن ألحان عزيز الشافعي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها.