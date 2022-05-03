حسين الجسمي يجدد نجاحه مع الأغنية المصرية بـ«دلّع واتدلّع»

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنيته المصرية الجديدة التي تحمل عنوان «دلّع واتدلّع»، والتي يبث من خلالها روح المحبة والفرحة.

الأغنية من كلمات الشاعر المصري تامر حسين، والموزع الموسيقي «توما» الذي قام بعملية التوزيع والمكساج والماستر.

أغنية «دلّع واتدلّع» من كلمات الشاعر تامر حسين

وتقول كلمات أغنية «دلّع واتدلّع» في مقدمتها:

هات.. هات إيدي في إيدك هات

شايلة الدنيا مُفاجآت

بتبان لنا م البدايات

ليك.. قلبي اتسلم تسليم

من غير ولا سين ولا جيم

وضربلك 100 تعظيم

دلع وإتدلع عيش

قول للأيام بشويش

فى اتنين بيحبّوا جديد

على مهلِك وماتجريش

أصل القلب ومايريد

في حاجات فيها مانفتيش

أيوه القلب ومايريد

واجمل م الفرح مفيش..

أغنية «دلّع واتدلّع» تطرح على «يوتيوب»

طرحت أغنية «دلّع واتدلّع» بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube، بفيديو جميل خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة المختلفة.

وكان «الجسمي» قد طرح منذ أيام أغنيته الخليجية الأولى لعيد الفطر المبارك والتي حملت عنوان «طير المحبة» وكانت الأغنية من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ومن ألحان الفنان فايز السعيد، و توزيع موسيقي للموزع نور هاشم، وقام بعملية المكساج والماستر جاسم محمد.