لجنة العفو الرئاسي تطلق منصة إلكترونية لتسجيل الطلبات

أطلقت لجنة العفو الرئاسي التي تم إعادة تفعيلها مؤخرًا، منصة إلكترونية لتقديم طلبات العفو من خلالها، إلى جانب الجهات التي تستقبل الطلبات، وهي المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ.

لجنة العفو الرئاسي

ويمكن التسجيل في المنصة الخاصة بالعفو الرئاسي من هنـــا

ووفقا لمنصة العفو الرئاسي فإن الطلب يشمل كتابة بيانات، منها الاسم الرباعي للشخص المطلوب فحص موقفه، والرقم القومي للشخص المطلوب فحص موقفه، ورقم القضية، والمحافظة التابع لها الشخص.

كما تشمل أيضا بيانات من قام بالتسجيل للتواصل معه ومنها الاسم الرباعي والرقم الفقومي ورقم الهاتف والبريد الإليكتروني.

النائب محمد عبد العزيز

وقال النائب محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي في تشكيلها الجديد، في تدوينة له عبر صفحته بموقع فيس بوك: «تسهيلا على الجميع.. تستقبل لجنة العفو الرئاسي طلبات العفو على هذا اللينك الخاص بالمؤتمر الوطني للشباب».