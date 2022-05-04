«أصحابي على كل الألوان».. تفاصيل أغنية مصطفى كامل الجديدة «عنوان الحياة»

افتتح مصطفى كامل عامه 2022، بأغنيته الجديدة عنوان الحياة التي طرحها احتفالا بعيد الفطر المبارك والتي من المقرر أن تكون إحدى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد.

مصطفى كامل يطرح أغنية عنوان الحياة

أغنية عنوان الحياة هي من كلمات وألحان مصطفى كامل ومن توزيع باسم منير وميكساج وماستر أحمد جودة، وتعد أولى أغاني ألبومه الجديد الذى يحضر له خلال الفترة المقبلة.

ويقول مطلع الأغنية الجديدة

عنوان الحياة دلوقتي قلة الأصل والندالة

ملقتش يوم عذابي وضيقتي اللي كانوا عاملين رجالة

كلها أبطال على الورق أنا عمري معاهم اتسرق

كله طلع ولا حاجة كلها أيام متعاشة مع ناس كلها غشاشة

إديت وماخدتش حاجة غير كدب وغش ومليون وش وعالم راضعة رزالة

يا زمان اشهد يا زمان أصحابي على كل الألوان

اللى اصفر واللي أسود وأبو قلب رمادي وخوان

أغنية عنوان الحياة من توزيع باسم منير

مصطفى كامل، كان قد طرح نهاية العام الماضي أغنيات ألبومه الغنائي «وجع قلبي»، والذي ضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.

مصطفى كامل، كان قد احتفل مؤخرا في فيلته بالمهندسين، بخطوبة ابنته فرح، الطالبة بكلية الإعلام، على قبطان بحري يوسف عبد الحكيم، حيث اقتصر حفل الخطوبة على حضور أهل العروسين والأصدقاء.