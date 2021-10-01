مصطفى كامل يحتفل بخطوبة ابنته على شاب من خارج الوسط الفني

في أجواء عائلية، احتفل النجم مصطفى كامل، في فيلته بالمهندسين، بخطوبة ابنته فرح، الطالبة بكلية الإعلام، على قبطان بحري يوسف عبد الحكيم، حيث اقتصر حفل الخطوبة على حضور أهل العروسين والأصدقاء، وكان فستان العروس من تصميم أحمد رجب، وميك أب، زهرة، ومصفف شعر، ديفيد وماجد، وديكور، أرتيكا، والمصور الفوتوغرافي، فيينا، وكانت الشبكة عبارة عن طاقم ألماس.

مصطفى كامل يعلق على خطوبة ابنته

وقال مصطفى كامل، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سعيد للغاية بخطوبة ابنته، متمنيا التوفيق لها في حياتها، وأن تكون سعيدة مع زوجها، وقال كامل إن الحفل كان عائليا للغاية، وأنه في الزفاف سيقوم بدعوة الجميع لمشاركته فرحته الكبيرة بابنته.

وطرح مصطفى كامل، مؤخرا ثامن أغاني ألبومه الجديد «وجع قلبي»، التي تحمل اسم «اتعلمت من الليالي»، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير، وميكس وماستر أحمد جودة.

وطرح قبلها مصطفى كامل، سابع أغاني ألبومه الجديد «وجع قلبي»، التي تحمل اسم «اسكت» من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وقبلها طرح أغنية «حلوة حياتي» من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.

أغنية «وجع قلبي»

وكانت أغنية «وجع قلبي»، التي حملت اسم الألبوم، قد طرحها كامل في البداية، وهي وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع تامر صقر، ووتريات فارس صقر، وهندسة صوت أحمد جودة، وبمجرد طرحها تصدرت التريند، حيث قدمها بشكل جديد لجمهوره، ونالت إشادات كثيرة على الأغنية من الجمهور، ومنها «بالتوفيق يانجم، واستمر يافنان، وأغنية حلوة أوي، وما أحلاها».

يذكر أن ألبوم «وجع قلبي» الذي يضم 8 أغنيات متنوعة، كلها من كلماته، ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان لمصطفى كامل، وحسن سراج وتيتو، والتوزيع لباسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج، فضلا عن أغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.