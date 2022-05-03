محمود المهدي يعلن عودته لـ منة عرفة: لا عزاء للحاقدين

أعلن الفنان الشاب محمود المهدي عودته لزوجته الفنانة منة عرفة، بعد فترة انفصال دامت ما يقرب من شهرين، إثر خلافات زوجية اندلعت بينهما.

ونشر المهدي ستوري عبر صفحته بموقع إنستجرام، أعلن فيها عودته لزوجته قائلا «الحمدلله أنا ومنة رجعنا، ولا عزاء للحاقدين».

محمود المهدي: أنا ومنة رجعنا

كان ظهور منة عرفة الأخير إعلاميا سببا رئيسيا في عودتها لـ محمود المهدي، حيث ظهرت خلال شهر رمضان في برنامج سابع سما عبر قناة النهار، وقالت عن المهدي «أنا بحبه جدًا، وبكن له كل الاحترام والتقدير، وزعلانه أكيد من اللي حصل»، مضيفة: «إحنا أول مرة أعلنا الانفصال مكنش الطلاق لسه تم، خدنا قرار الانفصال عن بعض بس محصلش رسميًا على الورق، والمرة ديه إحنا ماشيين في الإجراءات لأن فيه تفاصيل ما بينا كتير لازم نخلصها الأول عشان يتم الانفصال».

منة عرفة: انفصلنا بس مش على الورق

يذكر أن انفصال المهدي ومنة جاء بعد خلافات قوية بين الأول ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي والفنانة إلهام شاهين، بعد أن سخر المهدي من الأخيرة وهاجمها أخلاقيا.