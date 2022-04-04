منة جلال تُهاجم منة عرفة: «شوفوا حد يتجوزها ويخلصنا منها»

شنَّت الفنانة منة جلال، هجومًا حادًا على الفنانة الشابة منة عرفة، بعد رفض الأخيرة تدخل الفنانة إلهام شاهين في مشاكلها الفنية التي تصدرت الساحة مؤخرًا وأثارت جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكتبت منة جلال، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «منة عرفة أنتى رصيدك إيه عشان تتكلمى بالطريقة دي وبالأسلوب غير المحترم فى برنامج، على النجمة إلهام شاهين».

اتعملي من الأجيال اللي قبلك احترام النجوم الكبار

وأضافت منة جلال في رسالتها لـ منة عرفة، قائلة: «طب حتى احترمى فرق السن وقولى أستاذة مش أنتى»، متابعة «شوفوا لها حد يتجوزها ويخلصنا.. إيه الأسلوب ده؟!.. اتعلمى حتى من الأجيال اللى قبلك عشان تعرفى تحترمى النجوم الكبار.. مرار طافح بجد».

رسالة حادة من منة عرفة لـ إلهام شاهين: احتفظي برأيك لنفسك

وكانت منة عرفة، قد استنكرت موقف الفنانة إلهام شاهين، وفرض رأيها فيما يتعلق بالمشاهد الساخنة في الأعمال الفنية، لا سيما وأنها انفصلت عن زوجها الفنان محمود المهدي منذ شهر تقريبًا بسبب تلك الأزمة، حيث قالت في حوارٍ تليفزيوني مؤخرًا في رسالة لـ إلهام شاهين: «احتفظي برأيك لنفسك.. محدش طلب رأيك هو إحنا لازم نتباس ونتحضن عشان نمثل».

منة عرفة عن محمود المهدي: بحبه جدًا ولم ننفصل رسميًا حتى الآن

وأشارت منة عرفة إلى انفصالها عن محمود المهدي مؤخرًا، مؤكدة أنّ الطلاق لم يقع رسميًا حتى الآن، قائلة: «أنا بحبه جدًا، وبكن له كل الاحترام والتقدير، وزعلانة أكيد من اللي حصل»، مضيفة: «إحنا أول مرة أعلنا الانفصال مكنش الطلاق لسه تم، خدنا قرار الانفصال عن بعض بس محصلش رسميًا على الورق، والمرة ديه إحنا ماشيين في الإجراءات لأن فيه تفاصيل ما بينا كتير لازم نخلصها الأول عشان يتم الانفصال».