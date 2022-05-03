أرملة الشهيد محمد محمود: الرئيس جبر بخاطرنا بالاحتفال بالعيد معاه

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقطاع الطبي، والأطفال من ذوي الهمم والأيتام، الاحتفال بعيد الفطر المبارك في مركز المنارة، عقب صلاة العيد.

وخلال الاحتفالية كرم الرئيس عددا من أسر الشهداء، وكانت من بينهم أسرة العميد محمد محمود عبد المتجلي شهيد القوات المسلحة الذي استشهد في عام 2021.

أرملة الشهيد تعبر عن مدى سعادتها لدعوتها لحضور احتفالية عيد الفطر مع الرئيس

وأعربت السيدة «سالي عبد الحميد» أرملة الشهيد عن مدى سعادتها لدعوتها بحضور احتفالية عيد الفطر المبارك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: «كنا فرحانين جدا بالدعوة دي، وطبطبة الرئيس لينا دي كانت زي كأنه أب بيطبطب على أولاده، وربنا يارب يكرمه، وهو إنسان حنين جدا»، معتبرة ذلك رسالة ضمنية أن الشهيد المقدم أحمد لم يُنس، وأن تضحيته بحياته في سبيل الوطن أمر عظيم، يقدره الجميع ويشعرون بالفخر تجاهه.

أرملة الشهيد تتوجه بالشكر والتقدير للرئيس

وتوجهت أرملة الشهيد بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي عن هذا التكريم: «بقول شكرا جدا للرئيس السيسي وعشان فضل يشجع أولادي ويقولهم والدكم كان بطل ومتعيطوش، وبنتي لما شاورت على صورة باباها قالتله ده بابا وده مات، قالها لا ده شهيد وفي الجنة»، مؤكدة أن رعايته أسر الشهداء بـ«تجبر بخاطرهم»، كما أن القوات المسلحة تهتم بأسر الشهداء والمصابين، وأنها «مبتنساش ولادها».

ويحتفل الأطفال بالعيد بعدد من الألعاب والاحتفالات المبهجة، وذلك بحضور الرئيس السيسي، حيث تجول رفقة أبناء الشهداء، بين الألعاب الترفيهية المخصصة لهم وزينت البالونات وصور الشهداء عنان السماء فوق مركز المنارة، إحياء لذكراهم وتقديرا لما قدموه في سبيل الوطن ورفعته.

وأدى الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وجلس بجواره طفلان من أبناء الشهداء.