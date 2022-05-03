مصرع عامل غرقا في طهطا بسوهاج خلال أول أيام عيد الفطر المبارك

شهد أول أيام عيد الفطر المبارك بمحافظة سوهاج غرق عامل بمركز طهطا ونشوب حريق في 4 قراريط قمح بمركز جرجا، وتم السيطرة على الحريق بدفع سيارتي إطفاء.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة طهطا يفيد بوصول بلاغ إلى مركز شرطة طهطا بغرق شخص في نهر النيل بناحية شرق دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث وانتشال الجثة

وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها لعامل يبلغ من العمر 17 عاما، يقيم في بندر مدينة طهطا.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وبسؤال والده قرر بأنه في أثناء استحمام نجله المذكور بنهر النيل غرق لعدم إجادته السباحة، نافيا الشبهة الجنائية.

حريق 4 قراريط قمح والدفع بسيارتي إطفاء

وفي إطار آخر، تلقى مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج بنشوب حريق بحوش دائرة المركز، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش منزل وامتد لقطعة أرض زراعية ملك صاحب المنزل، منزرعة بالقمح، وتم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

حرق 4قراريط قمح بجرجا

وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي بالحوش وأضاف بإحتراق كمية من البوص ومساحة حوالي " 4" قيراط.ونفي الشبهة الجنائية.