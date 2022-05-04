النبوي: أنا زاهد.. والنجاح والتوفيق في يد الله بالتوقيت والزمن المحدد

رد الفنان خالد النبوي، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول مدى تشابه شخصيته مع شخصية «بليغ أبو الهنا» التي جسدها في مسلسل راجعين يا هوى، خلال الموسم الرمضاني المنقضي، إذ قال «فيه تشابه بيننا في فكرة الزهد وأنا زاهد فعلاً، يعني لو حكاية ما هتحصل بشكل معين خلاص تحصل»، ففاجأته الحديدي: «هل أنت زاهد لدرجة أنك لا تبحث عن النجاح؟».

الفن ده مهنة.. مش زجاجة حاجة ساقعة

ورد النبوي، خلال حواره في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «أون»: «أبحث فقط أني أعمل شغلي بإتقان والنجاح والتوفيق بتاع ربنا في التوقيت والزمن، إحنا بنعمل فن ممكن ماينجحش وقتها، بس ينجح بعد شوية لأننا بنعمل فن مش زجاجة حاجة ساقعة فالأخيرة جرى تجربتها بنعمل زيها وخلاص، لكن الفن بمشاعره وأفكاره كلها متغيرة مع تغير الزمن والأجيال».

لم أخشَ المنافسة في السباق الرمضاني

وعن «هل يريد خالد النبوي أن تبقى أدواره حتى لو كانت قليلة عالقة في أذهان الناس؟»، رد قائلا: «نعم أريد ذلك واخترت هذا منذ البداية، نعم أريد داوود باشا أن يظل نجما، وكذلك بليغ أبو الهنا، أتمنى الشخصيات أن تبقى نجوما»، موضحًا أنه لم يخشَ من المنافسة في السباق الدرامي الرمضاني وهي منافسة سنوية قوية «المنافسة هنا دائماً مع نفسي مش مع حد يعني أنا قدرت أعمل طومان باي وطومان باشا وعلي الحلواني يبقى المنافسة هل أقدر أعمل ده ولالا؟».