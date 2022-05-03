خالد النبوي عن نجاح راجعين يا هوى: الجمهور المصري موهوب في تذوق الفن

وجه الفنان خالد النبوي، رسالة شكر وتقدير للجمهور المصري على حفاوتهم وإشادتهم بمسلسل راجعين يا هوى، إذ ذكر أنه يشكر الله عز وجل أولا بعد توفيقه في أداء عمله في المسلسل ونجاحه، كما وجه الشكر للجمهور الموهوب في تذوق الفن المصري، «النجاح اللي حققناه جاء بسبب تعاون فريق كبير جدًا يتجاوز عدده 200 شخص، ساعدوا في خروج العمل في أبهى صوره».

سبب نجاح مسلسل راجعين يا هوى

وعن سبب نجاح المسلسل سواء من ناحية السوشيال ميديا، إذ تصدر العمل التريند على مدار شهر رمضان الكريم، أو من ناحية الشارع المصري، الذي علق في ذهنه شخصيات العمل وإفيهاته،رد «النبوي»: «السبب في النجاح بعد ربنا، هو الراحل العظيم أسامة أنور عكاشة، فكان الراحل قريبا من الناس وارتبطت حياته مع الناس وواقع الناس».

النبوي: ما حدث في العمل معجزة

وأوضح الفنان خالد النبوي، خلال حواره في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويعرض على شاشة «أون»: «لما بنعبر عن الناس، الناس بتقعد تسمع والأستاذ أسامة أنور عكاشة دائماً كان بيحكي حدوته الناس»، موضحًا أن ما حدث في العمل يعد معجزة، «حتى الآن مش قادر أصدقه وده سر لا تعلمه إلا أسرة الراحل وأنا لأنه دائماً كان فيه مشروع بيكتبه أسامه أنور عكاشة عشان أمثله وللأسف محصلش في حياته وده كان اختياره من وقت المصير، وده فضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى».