والدة طفلة حدائق الأهرام: المدرس المتهم لامس أماكن حساسة من جسدها

بعد أن لقي الفيديو «البث المباشر» الذي صوَّرته والدة طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، تتهم فيه مدرسا خصوصيا بالتحرش بابنتها أثناء إعطائها درسا خصوصيا داخل شقتها الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام، تم القبض على المتهم واستدعاء والدة الطفلة لسماع أقوالها، والتي أدلت أمام النيابة العامة بأقوالها بعد أن شرعت في سؤالها فأجابت، أنها تدعي «نادية رياض»، وتبلغ من العمر 47 عاما، ولا تعمل «ربة منزل».

البداية.. «استوري» على «فيس بوك»

وقالت والدة الطفلة سلمى، المجني عليها، أمام النيابة العامة بعد استدعائها لسماع أقوالها، إنها تعرفت على المتهم «خ»، عن طريق فيس بوك، عندما دخل على خاصية «الاستوري» وسألها عن طفلتها التي كانت تضع صورها ومستواها في مادة العلوم، وقررت له أنها تحتاج لمدرس خصوصي لها فاقترح عليها إعطاءها دروسا مقابل مبلغ مالي 150 جنيها في الحصة فوافقت.

وأضافت والدة الطفلة أمام النيابة العامة، أنها تركت طفلتها مع المتهم في صالة الشقة أثناء إعطائها الدرس، في يوم 28 أبريل من العام الجاري، وذهبت للمطبخ لإعداد كوب من النسكافيه وقطعة من الكيك، وبعد حوالي نصف ساعة فوجئت بابنتها تطلب منها الخروج للمتهم لأنه تحرش بها ولامس يديها وأماكن حساسة في جسدها، بحسب قولها.

صراخ.. واتهام بالتحرش

وتابعت، أنها عندما خرجت للمتهم وجدته جالسا في مكانه في الصالة وعندما رأته أخذت في الصراخ واستنجدت بحارس العقار وفتحت فيديو «بث مباشر» عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستنجاد بأصدقائها، وبعدها طلب الجيران شرطة النجدة وبعد حوالي ساعتين تم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية، وأنكر إتيانه بمثل هذا الفعل.

وأشارت، إلى أنه بعد ذلك تم اصطحابهم إلى قسم الشرطة واتصلت بطليقها الذي حضر وطلب منها التنازل عن المحضر وعمل تصالح بين الطرفين، وهذا ما حدث بالتفصيل.