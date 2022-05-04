عمرو دياب يتألق في حفل بالإمارات وسط حضور جماهيري بالآلاف «صور»

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفل ثاني أيام عيد الفطر بساحة الاتحاد أرينا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، حيث احتشد الآلاف في ساحة الاتحاد قبل الحفل بساعات، خاصة وأن الجهة المنظمة أعلنت نفاد تذاكر الحفل منذ فترة.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح وسط تفاعل جمهوره الذي هتف وردد معه أغانيه الشهيرة التي قدمها على مدار ساعتين.

ولأول مرة غنى الهضبة أحدث أغانيه «هتدلع» على خشبة المسرح في حفل جماهيري، وذلك بعد طرحها منذ أيام، وتفاعل الجمهور مع الأغنية بصورة كبيرة وطالبوه بغنائها عدة مرات.

وقدم عمرو دياب مجموعة من أجمل أغانيه منها «إنت الحظ، رايقة، اتقل، يا أنا يا لأ، والدنيا بترقص، وسهران».

ومن ناحية أخرى، يُحيي عمرو دياب ليلة الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر، حفلا في دولة الكويت ضمن جولته الغنائية في الخليج خلال عيد الفطر.

عمرو دياب يطرح «هتدلع» أول تعاوناته مع «أنغامي»

طرح النجم الكبير عمرو دياب منذ أيام، أغنية جديدة بعنوان «هتدلع» والتي تعد أول تعاون بينه وبين تطبيق أنغامي.

الأغنية من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم وكساج وديجيتال ماستر أمير محروس .

وقبل طرح الأغنية، روَّج النجم عمرو دياب لأغنيته الجديدة «هتدلع»، التي من المقرر أن تكون باكورة أغنيات ألبومه الجديد، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعلق عمرو دياب على الصورة قائلا «قريباً هتدلع حصرياً ومجاناً من عمرو دياب على أنغامي».