للمقيمين في السعودية.. خطوات تحديث بيانات جواز السفر من منصة أبشر

يبحث الكثيرون من المصريين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن خطوات تحديث بيانات جواز السفر من خلال منصة أبشر الإلكترونية، والتي أصبحت ضرورة لاستمرار التأشيرة، وتحمي المقيمين من التعرض لأي مخالفات قانونية خلال فترة تواجدهم داخل الدولة العربية الشقيقة.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» خطوات تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عبر الموقع الإلكتروني أبشر، وذلك لتجنب أي مخالفات أو مشاكل قانونية تنتج عن تغير بيانات المقيم عن الموجودة في جواز السفر.

تحديث بيانات جواز السفر

وتتيح المملكة العربية السعودية للمقيمين داخل أراضيها إمكانية تحديث بيانات جواز السفر بطريقتين الأولي هي من خلال منصة أبشر الإلكترونية، أو التوجه إلى إحدى المديريات العامة للجوازات داخل المملكة.

خطوات تحديث بيانات جواز السفر عبر منصة أبشر

ويمكن للمقيمين في المملكة تحديث معلومات جواز السفر، مع العلم أن تلك الخدمة متاحة للمقيمين داخل السعودية فقط، ولا يمكن تعديلها من خارج البلاد، من خلال اتباع الآتي:

الدخول على منصة أبشر بالمملكة العربية السعودية، من هنــــا.

اختيار دخول أفراد.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار خدماتي.

ثم الضغط على أيقونة تحديث معلومات الجواز للمقيمين

اختيار بدء الخدمة.

يتمكن أي مقيم داخل المملكة السعودية من تحديث معلومات الجواز للمقيمين بصورة إلكترونية يمكنه مراعاة الخطوات الآتية: في البداية على أي مقيم التوجه إلى

سيكون على المستخدم اختيار وضع مقدم الطلب سواء معال أو مكفول.

يتم إدخال البيانات الشخصية لمقدم الطلب ومنها اسم الوافد، رقم جواز الصفر، تاريخ الإصدار، تاريخ انتهاء جواز السفر.

وفي نهاية صفحة التبويب سيكون عليك كتابة الرقم الذي سيظهر في الصورة بشكل دقيق، واختيار الموافقة بعد قراءة الشروط والأحكام والإقرار أنك لست روبوت، والضغط على استمرار

سيكون عليك في تلك الحالة تعديل البيانات والتي تتضمن العمل في مكان آخر، الزواج، ورفع المستندات الدالة على التعديل والضغط على موافق.