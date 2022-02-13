أماكن استخراج جواز السفر 2022 في القاهرة والجيزة

بعد إعلان معظم دول العالم عودة حركة الطيران المباشر بينهم، ضمن خطة التعايش مع جائحة كورونا، تزداد عمليات البحث على المحرك العالمي «جوجل» عن أماكن استخراج جواز السفر 2022 التي تتيح إصداره خلال فترات قصيرة.

وللباحثين عن أماكن استخراج جواز السفر 2022 يستعرض موقع بوابة «الوطن» أماكن الجوازات في محافظتي القاهرة والجيزة، وفق الموقع الرسمي للداخلية على الإنترنت، في السطور التالية:

أماكن استخراج جواز السفر 2022 في القاهرة

ويمكن لقاطني محافظة القاهرة والمغتربين التوجه لتلك الأماكن لاستخراج جواز السفر في الأماكن الآتي:

- مقر جوازات العباسية في العباسية، وهو المركز الرئيسي، ويمكن استخراج العديد من المستندات منها جواز السفر، عمل تصريح أمني للسفر، شهادة التحركات.

- قسم جوازات الاستثمار، ويتواجد في الهيئة العامة للاستثمار

- قسم جوازات مصر الجديدة، في مبنى قسم شرطة النزهة في مصر الجديدة.

- قسم جوازات مدينة نصر، مقره قسم شرطة مدينة نصر أول

- قسم جوازات مدينة البعوث الإسلامية، في مبنى مدينة البعوث الإسلامية بالدراسة

- قسم جوازات حدائق القبة، في مبنى قسم شرطة حدائق القبة

- قسم جوازات الأميرية، في مبنى مجمع شرطة الأميرية

- قسم جوازات روض الفرج، مقره قسم شرطة روض الفرج

- قسم جوازات 15 مايو، يوجد في جهاز المدينة

- قسم جوازات القاهرة، يقع في مبنى المخابرات الحربية بشارع النصر بمدينة نصر .

- قسم جوازات ضباط الشرطة، يوجد في مجمع خدمات الشرطة بالدراسة.

أماكن استخراج جواز السفر بالجيزة

ويمكن لقاطني المناطق المختلفة في الجيزة التوجه لأماكن استخراج جواز السفر في محافظة الجيزة كالآتي:

- قسم جوازات الجيزة، مبنى قسم الشرطة في الجيزة، في شارع البحر الأعظم

- قسم جوازات العجوزة، في برج شرطة العجوزة

- قسم جوازات الحوامدية

- قسم جوازات 6 أكتوبر