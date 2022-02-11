كل ما تريد معرفته عن جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد «صور وفيديو»

يتميز جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد، بمواصفات فنية حديثة وسمات أمنية متطورة تستخدم في وثائق السفر العالمية.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير أبرز المعلومات عن جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد.

جواز السفر الإلكتروني الجديد في السعودية

- يتميز جواز السفر الجديد بوجود شريحة إلكترونية ذكية في الصفحة الأولى تحتوى على الصورة والمعلومات الشخصية لحامل الجواز، بهدف تعزيز مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصورة الشخصية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

- جواز السفر لديه القدرة على التحقق والقراءة الآلية في البوابات الالكترونية الذكية المستخدمة في كافة نوافذ الدول.

- يضم جواز السفر الجديد، المعالم التاريخية والسياحية الشهيرة بالسعودية، كالكعبة المشرفة وساعة مكة وقصر المصمك ومدائن صالح وجبل الفيل، بالإضافة إلى مزارع النخيل التي اشتهرت بها السعودية، وذلك من أجل إظهار ما تمتلكه البلاد من مقومات سياحية وثقافية متنوعة.

جهود السعودية لتدشين جواز السفر الإلكتروني الجديد

وبدأت المديرية العامة بالسعودية في الانتقال للمرحلة الانتقالية، بهدف إيقاف العمل بالجواز القديم التقليدي، وذلك بعد السماح للمواطنين بالحصول على جواز السفر الجديد.

فيديو مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية "اللواء خالد الصيخان":



الجواز الإلكتروني الجديد يتضمن شريحة ذكية ويحتوي على جميع بيانات صاحب الجواز #الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/9RXXXalGU9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2022

وجاء جواز السفر السعودي الجديد، كخطوة لمواكبة مسيرة التحول الرقمي الذي يمثل أحد مستهدفات «رؤية 2030»، وأُطلق الجواز الجديد من خلال الجهود المبذولة بين وزارتي الداخلية والمالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا».

وطلبت سفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، من المواطنين الراغبين في تجديد جوازات السفر عن طريق السفارة، ضرورة وجود هوية وطنية سارية، ولا يمكن تجديدها عن طريق السفارة، كما يتوجب تجديدها من داخل المملكة السعودية.

وكان وزير الداخلية السعودي، أعلن عن جواز السفر السعودي الجديد، أمس الخميس، بهدف حماية المواطنين ومواكبة التحول الرقمي الحديث.