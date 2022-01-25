خطوات استخراج جواز السفر المستعجل.. في أقل من 24 ساعة

على الرغم من أن جائحة كورونا، حجمت السفر بين الدول، وحرمت الكثير من المواطنين من السفر للاستمتاع بالسياحة، أو التعلم، أو الحصول على العلاج، أو العمل، أو أيا كانت الأسباب، إلا أن عمليات البحث عن استخراج جواز السفر زادت بشكل كبير خلال المدة الماضية، عبر محرك البحث «جوجل»، خاصة أن البعض لديهم تساؤلات متعددة، هل يمكن استخراج جواز سفر أونلاين؟ أين يمكن استخراج جواز السفر؟ هل يمكن إصداره بشكل مستعجل؟ ما هي قيمة الرسوم؟ هل يمكن الحصول على جواز سفر بدون إذن ولي الأمر؟ كيف يمكن استخراج جواز سفر للأطفال القُصَّر؟ كل هذه الأسئلة انتشرت عبر محركات البحث، وسنجيب عنها في التقرير التالي، وفق ما أعلنت عنه إدارة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية المصرية في بياناتها الرسمية؟

هل يمكن استخراج جواز سفر أونلاين؟

على الرغم من أن وزارة الداخلية ممثلة في هيئاتها المدنية مثل إدارة الجوازات والسجل المدني، وغيرها تقدم عددا كبيرا من الخدمات الحكومية إلكترونيًا عبر موقعها الرسمية والمعتمدة، ومنها إصدار بطاقة بدل فاقد، أو إصدار شهادة ميلاد مميكنة أو غيرها من المستندات المطلوبة في المعاملات اليومية، إلا أن حتى الآن لا يمكن استخراج جواز سفر أونلاين، وإنما يجب التوجه إلى إحدى إدارات الجوازات التابعة لها المواطن، والقيام بكل الإجراءات حتى استلام جواز سفر.

استخراج جواز سفر مستعجل

من الأمور التي تشغل بال المواطنين أيضا هي، هل يمكن استخراج جواز سفر مستعجل؟ والإجاية هي أن استخراج جواز السفر وطباعته يستغرق نحو 72 ساعة، لكن وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات تقدم ما يعرف بخدمة «عاجل» وهي خدمة تتيح استخراج جواز السفر خلال 24 ساعة، وفي بعض الأحيان خلال نفس اليوم، مقابل رسوم إضافية يتم تسديدها بالخزانة الخاصة بالمصلحة، ويحصل بموجبها المواطن على إيصال يثبت ذلك.

ما هي مدة استخراج جواز السفر المصري؟

يستغرق استخراج جواز سفر المصري في العادي، نحو 3 أيام، أما المستعجل فيمكن استخراجه خلال 24 ساعة، أما مدة استخراج بدل فاقد أو تالف أو انتهاء جواز سفر فهي 72 ساعة.

أين استخرج جواز السفر؟

إذا كنت مغتربا أو تعيش في محافظة مختلفة عن التي نشأت فيها، فالسؤال الطبيعي هو أين استخراج السفر؟ والإجابة هي من أقرب مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، الموجودة في المحافظة، ويمكن الاطلاع على عناوين وأماكن تلك المصالح بالتفصيل عبر خرائط جوجل عند الدخول على موقع وزارة الداخلية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

وحتى يمكن استخراج جواز سفر جديد، يجب أن توفر بعض المستندات والتي تتضمن الآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي لمن تخطى عمر السادسة عشر، بشرط أن تكون سارية، مع ضرورة إحضار الأصل للاطلاع.

- شهادة التخرج من الجامعة «إذا لم تكن مثبتة في بطاقة الرقم القومي».

- شهادة التجنيد «وهي خاصة بالذكور فوق عمر الـ19 عاما».

- عدد 3 صور مقاس 4 في 6 بخلفية بيضاء بدون نظارة.

- صورة من وثيقة إثبات الحالة الاجتماعي في حالة الزواج «وعدم إثباتها في البطاقة».

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال

وحتى يتمكن ولى الأمر من استخراج جواز السفر للأطفال يجب توفير المستندات الآتية..

صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأصل للاطلاع، كما يجب إحضار صور شهادات ميلاد الأولاد المميكنة، والأصل حتى يتم الاطلاع عليها، مذكور بها رقم بطاقة الرقم القومي للأب.

3 صور ملونة بخلفية بيضاء، مقاس 4 في 6.

في حالة التجديد يتم تسليم جواز السفر.

رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة

السؤال الذي يشغل بال المواطنين هي رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة، والتي تصل لنحو 335 جنيهًا، ويضاف إليها 400 جنيه مقابل التأمين الإجباري على السفر، وهذا المبلغ يقدم للمسافر تأمين رعاية في الخارج، حيث يغطي الإصابات المفاجئة أو الحوادث، التي قد يتعرض لها المسافر خلال السفر، مدة سريان الجواز.

خطوات استخراج جواز السفر 2022

وتصل مدة صلاحية استخراج جواز السفر المصري 7 سنوات، يتم بعدها تجديده، وتكون خطوات إصداره كالآتي:

- التوجه إلى مصلحة الجوازات التابع لها محل السكن، والتوجه للشباك المخصص، وسحب استمارة جواز سفر.

- ملء البيانات الموجودة بالاستمارة باللغتين العربية والإنجليزية بخط اليد.

- الذهاب إلى مكتب لمراجعة الأوراق والبيانات وإلصاق الصور بمعرفة الموظف.

- يتوجه بعدها المواطن إلى الخزينة لدفع الرسوم، وفي حالة استخراجه بشكل سريع يتم دفع رسوم إضافية.

- تسليم الأوراق بالكامل للموظف، واستلام إيصال باسم المتقدم وموعد استلام جواز السفر.