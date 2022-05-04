تشييع جثامين 3 فتيات «بنات عم» غرقن في ترعة بسوهاج.. «العيد تحول لحزن»

شيع المئات من أهالي قرية العيساوي شرق، دائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، جثث 3 فتيات من عائلة واحدة، في جنازة مهيبة، وذلك بعد ما صرحت الجهات المختصة، بدفن الجثث.

وكانت قد لقيت 4 فتيات مصرعهن غرقا في ترعة الفاروقية بقرية العيساوية شرق محافظة سوهاج، وتتراوح أعمارهن بين 11 و13 عاما، وتكثف قوات الإنقاذ من جهودها لانتشال جثامين الفتيات.

بلاغ بغرق 4 فتيات في ترعة الفاروقية بأخميم

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من العميد شريف إسماعيل مأمور مركز شرطة أخميم، بغرق 4 فتيات بترعة الفاروقية بناحية قرية العيساوية شرق بمركز أخميم.

انتقال قوات الأمن والإنقاذ لموقع الحادث

وعلى الفور انتقل مأمور مركز شرطة أخميم، ومباحث المركز إلى موقع الحادث، للوقوف على انتشال جثامين الفتيات.

وبذلت قوات الإنقاذ بمحافظة سوهاج الجهود لانتشال جثث الأربع فتيات بعدما لقين مصرعهن غرقا داخل ترعة الفاروقية أثناء غسيل الأواني والملابس كما اعتادت نساء القرية على هذا الأمر بناحية قرية العيساوية شرق بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

غرق 3 فتيات بعد محاولة إنقاذهن للأخرى

وترجع الواقعة إلى غرق إحدى الفتيات في الترعة، وعندما حاولت الفتيات الأخريات الثلاث إنقاذها غرقن معها، ليفاجأ الأهالي بغياب الأربع فتيات واكتشاف غرقهن داخل ترعة الفاروقية واختفاء جثثهن، وتم إبلاغ مركز شرطة أخميم، ووحدة الإنقاذ النهري التي انتشلت جثثهن.