كيف تصبح مليونيرا من تصنيع إطارات النظارات؟.. دراسة حكومية تجيب

كشفت دراسة حديثة صادرة عن جهاز تنمية المشروعات، عن وصول صافي أرباح مشروع تصنيع إطارات النظارات، أو ما يعرف بـ«الشنابر»، إلى 325 ألف جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع، مقابل 215 ألف جنيه صافي أرباح بنهاية العام الأول.

1,35 مليون جنيه من تصنيع شنابر النظارات

وأضافت دراسة جدوى مشروع تصنيع شنابر النظارات، أنَّ الإيرادات المتوقعة للمشروع بنهاية العام الأول تصل إلى 950 ألف جنيه، مشيرةً إلى إمكانية مضاعفتها لتتجاوز 1,350 مليون جنيه بنهاية العام الخامس.

وأشارت الدراسة، إلى أن الاستثمارات الكلية لمشروع تصنيع إطارات النظارات سواء الطبية أو الشمسية أو نظارات رياضية للسباحة وغيرها، تقدر بنحو 360 ألف جنيه، الذي يحتاج لتوظيف 6 أفراد كعمالة منتظمة خلال السنوات الخمس الأولى من عمر المشروع.

قروض بنكية بضمان مشروع تصنيع إطارات النظارات الشمسية

فيما لفت جهاز تنمية المشروعات، إلى إمكانية الاستفادة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية، إذ يحصل صاحب نشاط تصنيع شنابر نظارات شمسية على قرض بضمان مشروعه تصل قيمته إلى 227 ألف جنيه يسدد على أقساط بفائدة 5% متناقصة، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوصى جهاز تنمية المشروعات، بضرورة دراسة السوق قبل الدخول في المشروع وبدء النشاط، ومراعاة أن شنابر النظارات من المنتجات المحدودة على مستوى التسويق، أي أنَّ لها منافذ بيع متخصصة مثل العيادات الطبية ومستشفيات العيون ومحلات النظارات، ومؤخرا معارض متخصصة في البصريات تتيح فرصة كبيرة للتسويق ومواكبة أحدث التصميمات والموضة والتسويق الإلكتروني للمنتج.

«بلاستيك ومسامير.. وماكينة حقن».. ملايين الجنيهات من تصنيع شنبر نظارة

وتابع الجهاز، «السوق المحلي بحاجة لتصنيع المنتج، من إطارات نظارات شمسية أو طبية وكذلك نظارات تلائم الرياضات المختلفة كالسباحة وغيرها، والتي يتوافر تصنيعها محليا بأبسط الخامات والمعدات، مثل «ماكينة حقن بلاستيك، وأخرى لثني الأسلاك، ماكينة جلخ وتنعيم 8 بوصة، وتزجة تجميع، واسطمبات»، و«بلاستيك، وصلب مضاد للصدأ، ومفصلة، ومسامير، ومواد تعبئة وتغليف».

اختتمت الدراسة بالتطرق إلى ضرورة مواكبة الموضة والتصميمات الحديثة عند تصنيع شنابر النظارات، لتلائم جميع الأذواق والأعمار، كما تتنوع أشكالها وتتغير بحسب الخامات المستخدمة في التصنيع أيضا، حيث يطرأ على السوق خامات جديدة، ويتغير عدد الأجزاء المكونة للنظارة والوصلات، فيما تعد الإطارات البلاستيكية الأكثر انتشارا حتى الآن نظرا لأسعارها التنافسية وطرحها في الأسواق بتصميمات مبتكرة وجذابة والتي تساهم في سهولة تسويقها، بخلاف الإطارات المعدنية الأعلى سعرا.