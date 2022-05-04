أخبار روسيا وأوكرانيا.. هكذا نجح بوتين في تقسيم أوروبا حول العقوبات

من المتوقع أن يحدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عقوبات نفطية ضد موسكو مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27، الذين من المقرر أن يجتمعوا اليوم لمناقشة الخطة مرة واحدة قبل الموافقة النهائية، وهي حزمة العقوبات التي تعد السادسة ويأتي الاجتماع للإعلان عنها وسط انقسام أوروبي بشأن الالتزام بها، وذلك ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

ولا تخطط المفوضية الأوروبية لكشف النقاب عن المسودة على الملأ قبل أن تخاطب رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين البرلمان الأوروبي اليوم، وسط انقسامات استطاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إحداثها مستغلا ورقة النفط والغاز الروسي.

أخبار روسيا وأوكرانيا.. انقسامات بين الدول الأوروبية بشأن العقوبات

وضمن أخبار روسيا وأوكرانيا، سلم مسؤولو الاتحاد الأوروبي، مسودة خطة إلى الدول الأعضاء بشأن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا في وقت متأخر من مساء أمس، لكن الانقسامات بشأن كيفية تنفيذ هذه العقوبات والحظر على النفط الروسي لا تزال مستمرة، وفق ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية.

وصرح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لوكالة أنباء «فرانس برس»، بأن اقتراح المفوضية يقضي بفرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، مع السماح للمجر وسلوفاكيا بأن تكونا لهما بضعة أشهر أخرى إضافية.

سلوفاكيا تؤكد أنها بحاجة لسنوات للاستغناء عن النفط الروسي

لكن سلوفاكيا، التي تعتمد مثل المجر بنسبة 100٪ تقريبًا في الوقود على الخام الروسي الذي يمر عبر خط أنابيب دروزبا، قالت إنها ستحتاج إلى عدة سنوات.

وتم تصميم مصفاة سلوفاكيا للعمل مع النفط الروسي وستحتاج إلى إصلاح شامل أو استبدالها للتعامل مع الواردات من أماكن أخرى وهي عملية مكلفة وطويلة.

بلغاريا والتشيك يمكنا أن تنسحبا من العقوبات على روسيا

وقال مسؤولون آخرون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم خلال المفاوضات بشأن تنفيذ العقوبات، إن بلغاريا وجمهورية التشيك يمكن أن يسعيا أيضًا إلى الانسحاب من العقوبات.

وحذر دبلوماسي أوروبي، من أن منح استثناءات لدولة أو دولتين شديدتي الاعتماد يمكن أن يؤدي إلى تأثير الدومينو لمطالب الإعفاء، التي من شأنها أن تقوض الحظر.

وكان الرئيس الروسي بوتين، استبق العقوبات الأوروبية المتوقع الإعلان عنها اليوم، ووقع مرسوما أمس لفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي وصفها بغير الصديقة، ضمن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.