ضمن «حياة كريمة».. «الصحة» تطلق 36 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 36 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 4 إلى 11 مايو الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية «الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة»، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار»، أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل يومي 4 و5 مايو بمنطقتي العدوي مركز إدفو شرق محافظة اسوان، والجفيرة وزاوية العوامي مركز الضبعة محافظة مطروح، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع «عبدالغفار»، أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومي 6 و7 من شهر مايو، بمنطقة وردان حي منشأة القناطر محافظة الجيزة، لافتًا إلى إطلاق 6 قوافل طبية أخرى بمناطق الشيخ أحود، مركز إسنا محافظة الأقصر، وحاجر بني سليمان محافظة بني سويف، وكفر مروان مركز كفر شكر محافظة القليوبية، والجزيرة الخضراء مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، وصلاح الدين مركز التحرير محافظة البحيرة، والمظاطلي مركز طامية محافظة الفيوم، وذلك في يومي 7 و8 من الشهر نفسه.

ولفت «عبدالغفار»، إلى إطلاق 3 قوافل طبية يومي 8 و9 مايو، بمناطق تنيدة مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، ودكران مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، والقراريش مركز كوم امبو بمحافظة أسوان، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى بمناطق وحدة المنشية مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، ومركز طب العبد حي السلام أول بمحافظة القاهرة، وشارونة مركز مغاغة بمحافظة المنيا، ونوسا الغيط مركز أجا بمحافظة الدقهلية، والنجيلة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وذلك يومي 9 و10 من شهر مايو.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومي 10 و 11 مايو، في مناطق سلام بمحافظة أسيوط، ومرسي حميرة وحدربة مركز الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، وابني بيتك حي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وأولاد عبدالله مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، والخاشعة مركز بلطيم بمحافظه كفر الشيخ، وكفر الحمام مركز بنها بمحافظة القليوبية.

وتابعت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 13 قافلة طبية يومي 11 و12 مايو، في مناطق «جزيرة شارونة مركز مغاغة محافظة المنيا، والدناقلة مركز المنشاة محافظة سوهاج، ومركز طب الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، ومليحة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، والتضامن مركز سمسطا محافظة بني سويف، والبحيرة مركز إدفو شرق محافظة أسوان، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، وتجمعات أبو مزهود - القطراني مركز الضبعة محافظة مطروح، والحاج سلام مركز فرشوط محافظة قنا، ومركز شباب الخواطرة بحي الجناين محافظة السويس، وادي فيران مركز أبو رديس محافظة جنوب سيناء، وأبو سعادة الصغرى مركز كفر سعد محافظة دمياط، وبشبيش مركز المحلة أول محافظة الغربية».