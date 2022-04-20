عاجل.. الأطباء تحيل جودة عواد للتحقيق: وصفاته الطبية تضر بالصحة

قررت نقابة أطباء مصر، إتخاذ إجراءات التحقيق مع الطبيب جودة محمد عواد فيما منسوب إليه من مخالفات مهنية قام بها، ووصف أدوية خاطئة لطفلة، كما حذرت نقابة الأطباء المستمر للمواطنين من الإنصياع والإنصات لمقدمي النصائح والوصفات الطبية على مواقع التواصل الإجتماعي أو الفضائيات دون التأكد من هويتهم ومؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم الطبية.

وأعلنت النقابة أنها رصدت تدوينة لأحد الأطباء على منصة التواصل الاجتماعي الفيس بوك تداولتها بعض وسائل الإعلام، يذكر فيها الطبيب مناظرته لحالة حرجة لطفلة تبلغ من العمر 15 سنة حضرت إلى المستشفى التي يعمل بها بصحبة أهلها تعاني من غيبوبة سكر نتيجة ارتفاع نسبة السكر الشديد، وأضاف الطبيب أنه تم حجزها بالعناية المركزة ومحاولة إسعافها إلا أنها توفاها الله، وأرجع الطبيب السبب إلى عدم وصف عقار الإنسولين للطفلة الموصي به و المتعارف عليه علميًا في مثل هذه الحالة، وذكر الطبيب أن المدعو جودة عواد هو من نصح أهل الطفل بعدم إعطاء الأنسولين للطفلة واستعاض بأقراص دوائية تتناول عن طريق الفم.

الطبيب جودة عواد

وأضافت نقابة الأطباء: « رصدت النقابة صفحة على الفيسبوك بإسم (دكتور جودة محمد عواد الصفحة الرسمية) يتابعها أكثر من 2 مليون وسبعمائة الف شخص،ومدون بالصفحة الأخيرة أنه حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ودبلومة الباثولوجيا الإكلينيكية وأنه طبيب استشاري حاصل على دكتوراة في التغذية العلاجية والمناعة والأمراض المزمنة، ومدون أنه حاصل على دبلوم الدراسات الإسلامية والإمامة من الأزهر الشريف وأنه عضو جمعية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وعضو مؤسس في الجمعية المصرية للتداوي بمنتجات العسل وأنه مقدم برامج بالتلفزيون منذ عام 1985».

وتابعت: «أن المدعو جودة محمد عواد يقوم من خلال هذه المنصات بالتحدث إلى المجتمع المصري عن أمراض مختلفة مثل التهاب المفاصل والكبد والجهاز الهضمي والكُلى وجلطات القلب وبقعات الجلد ونزيف الرحم ونزيف الأنف وتساقط الشعر وأورام الثدي والقدم السكري وسرطان المثانة وأمراض العيون وغيرها».

واستكملت: « تم رصد مقطع فيديو بإحدى صفحات الفيسبوك المنسوبة إلى الطبيب جودة عواد بعنوان نداء وإستغاثة، تخطى مشاهديه عدد المليون مشاهد، وذكر فيه جودة أنه حصل على الدكتوراة الفخرية مما تدعى (منظمة الأمم المتحدة للفنون) عن مجهوداته العلمية والبحثية العظيمة لخدمة البشرية».

واستكملت: «بمراجعة سجلات نقابة الأطباء تبين أن المدعو جودة محمد عواد جمعة مقيد بالنقابة بتاريخ 1 / 9 / 2002 وحاصل على دبلوم الأمراض الباطنية من كلية الطب جامعة القاهرة عام 2018 ومقيد أخصائي باطني وحاليًا بالمعاش وقبلها كان مقيد طبيب حر أي أنه لم يكن يعمل بالقطاع الحكومي».

نقابة الأطباء: جودة محمد خالف المعايير الطبية

وأكدت نقابة الأطباء على مخالفة الطبيب جودة محمد عواد للقواعد المهنية والمعايير العلمية بقيامه بتناول موضوعات طبية في غير تخصصه ونصحه بوصفات علاجية لم تجيزها الجهات المعنية مما يتسبب في أضرار بصحة المواطنين، فضلًا عن مخالفة الطبيب المذكور لقواعد وبنود لائحة آداب مهنة الطب وكذلك القوانين المنظمة للإعلان عن الخدمات الصحية».

وطالبت تكرارً الجهات المعنية مثل المجلس الأعلى للإعلام وغيرها بالمتابعة والرقابة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات الإعلان عن الخدمات الصحية، ونقابة الأطباء تبدي كامل تعاونها في سبيل ذلك، كما تطالب نقابة أطباء مصر بسرعة تفعيل قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنة 2017 وقرار رئيس الوزراء 302 لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا لمنح ترخيص الإعلان عن أي منتج أو خدمة صحية».