سعر اليورو اليوم الخميس 5-5-2022 في البنوك المصرية

سعر اليورو يشهد اهتمام عدد كبير من المواطنين، إذ تزداد محركات البحث عن أسعار الأوراق النقدية المختلفة، وأبرزها اليورو لمتابعة تطورات الأسعار مقارنة بالجنيه المصري.

واستمرارا للخدمات المختلفة، التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس الموافق 5 مايو الجاري، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.32 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك بلوم

كما سجل سعر اليورو في بنك بلوم 19.74 جنيه للبيع، مقابل 19.51 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجلت عملة اليورو سعر 19.55 جنيه للبيع مقابل 19.34 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.34 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجّل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 19.43 جنيه للبيع مقابل 19.33 جنيه للشراء.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.37 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل سعر اليورو 19.55 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وسجلت سعر عملة اليورو في المصرف المتحد 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.34 للشراء.