سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة 29-4-2022

تختلف أسعار اليورو في البنوك الحكومية والخاصة، والتي يبحث عنها الجميع من المهتمين بأسعار العملات مقابل الجنيه المصري، حيث شهدت الأوراق النقدية وأبرزها اليورو عمليات بحث كبيرة في الآونة الأخيرة.

وتقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها، سعر اليورو في البنوك الحكومية والخاصة وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 29 أبريل، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.32 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، ووفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 29 أبريل، كما سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم 19.74 جنيه للبيع، مقابل 19.51 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 29 أبريل.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.55 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 29 أبريل على الموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 19.55 جنيه للبيع مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 29 أبريل على الموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.37 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.34 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك منهما، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 29 أبريل.