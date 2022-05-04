سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 4-5-2022

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار اليورو بشكل يومي ودائم ومستمر، وخصوصا هؤلاء الذين يعملون في شركات إنترناشونال، لمعرفة قيمة الأموال التي يملكونها من مرتباتهم من تلك الشركات، إذ أن اليورو يعد ثاني أكثر عملة تداولًا على مستوى العالم.

وتحرص بوابة «الوطن» دائما على توفير ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل مستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء الموافق 4 مايو من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو 19.55 جنيه للبيع مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث ورد قبل اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجّل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 19.43 جنيه للبيع مقابل 19.33 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.37 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل سعر اليورو 19.55 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأحد 1 مايو.

سعر اليورو في المصرف المتحد

كما جاء سعر اليورو في المصرف المتحد 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.34 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.32 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك بلوم

وسجل سعر اليورو في بنك بلوم 19.74 جنيه للبيع، مقابل 19.51 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأحد 1 مايو.