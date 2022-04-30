سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت 30-4-2022

يشهد سعر اليورو اهتمام عدد كبير من المواطنين، في إطار الاهتمام بمتابعة سعر العملات الورقية مقابل الجنيه المصري وأبرزها اليورو، زادت عمليات البحث عن سعره مقابل الجنيه.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض في التقرير التالي سعر اليورو مقابل الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 30-4-2022 في البنوك الحكومية والخاصة، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.32 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث وردت قبل اليوم السبت على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في بنك بلوم

وسجل سعر اليورو في بنك بلوم 19.74 جنيه للبيع، مقابل 19.51 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 30 أبريل.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل سعر اليورو 19.55 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 30 أبريل على الموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر اليورو 19.55 جنيه للبيع مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 30 أبريل على الموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.37 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.34 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك